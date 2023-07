Historischer Hof in Erpfting: Abriss ist wieder fraglich

Von: Ulrike Osman

Darf der historische Hof in der Mittelstetter Straße abgerissen werden? Nach dem Ja des Bauausschusses soll nun der Stadtrat selbst das letzte Wort haben. © Schwaiger

Erpfting - Für die Eigentümer eines alten Bauernhauses in Erpfting geht die Zitterpartie weiter. Jüngst hatte der Bauausschuss dem Abriss des Gebäudes noch zugestimmt, doch nun wird sich der Stadtrat erneut mit dem Thema beschäftigen. Grund ist ein Überprüfungsantrag von Denkmalschutzreferentin Petra Ruffing (CSU) und weiteren Mitgliedern des Bauauschusses.

Neben Ruffing haben der Zweite und Dritte Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne) und Felix Bredschneijder (SPD) sowie Roger Mandl (Grüne), Hans-Jörg Schulmeister und Wolfgang Weisensee (beide Landsberger Mitte) den Antrag unterschrieben. „Wir sind der Ansicht, dass der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss die Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalschutz nicht ausreichend berücksichtigt hat, im Besonderen im Hinblick auf die zukünftige bauliche Entwicklung des Stadtteils Erpfting“, heißt es darin.



Wie im KREISBOTEN berich­tet, hatte das Landesamt den historischen Einfirsthof, dessen Fassade als Teil des Erpftinger Ensembles denkmalgeschützt ist, als erhaltenswürdig und erhaltensfähig eingestuft. Der Bauausschuss hatte trotz dieser Stellungnahme der Fachbehörde für den Abriss des seit Jahrzehnten unbewohnten Gebäudes gestimmt.



Eine Sanierung unter Beachtung des Denkmalschutzes würde nicht nur hohe Kosten verursachen, sie widerspricht auch dem Ziel, mit dem die Eigentümer das Gebäude vor Jahren erworben haben. Sie wollen an seiner Stelle einen Neubau errichten. Die Erpftinger Familie wäre ansonsten gezwungen, dauerhaft aus dem Ort wegzuziehen, da es kaum freie Bauplätze gibt. Nicht nur der Ortssprecher und UBV-Stadtrat Markus Salzinger findet, dass die Sanierung nicht zumutbar ist und die Abwanderung junger Familien aus dem Ortsteil gestoppt werden muss. Er hatte sich bereits im Bauausschuss für den Abriss stark gemacht. Eine 7:5-Mehrheit sah das genauso.



Die Gegner des Abrissen fürchten hingegen, dass aus Erpfting mit dem zunehmenden Verlust historischer Bausubstanz ein gesichtsloser Vorort wird. Andere Gebäude, die ebenfalls zum denkmalgeschützten Ensemble gehörten, sind bereits verschwunden.



Es ist nicht das erste Mal, dass der aktuelle Stadtrat mit der Denkmalpflege in Konflikt gerät. Noch in bester Erinnerung ist der Streit um den Anbau an die Schlossbergschule – hier mündete der Konflikt in einen Bürgerentscheid. Für Diskussionen sorgte vor zwei Jahren auch der geplante Anbau eines Wintergartens an die in einem denkmalgeschützten Gebäude ansässige Gaststätte Waitzingers.



Auch damals stimmte der Bauausschuss entgegen der Stellungnahme des Landesamts für das Bauvorhaben. Auch damals stellten die Gegner daraufhin einen Überprüfungsantrag, so dass das Thema vom Stadtrat erneut behandelt werden musste. Im Ergebnis bestätigte dieser den Beschluss des Bauausschusses – mit denkbar knapper Mehrheit.