Hoppern auf der Penzinger Rollbahn

Von: Toni Schwaiger

Georg Schieren (links) und Martin Halama (rechts) stellten im ADAC Testzentrum Mobilität in Penzing ihre Entwicklung namens „Hopper“ vor. © ADAC/Rigling

Penzing – Das Augsburger Start-up Hopper will Mobili­tät von morgen durch eine Kreuzung aus Auto und Fahrrad ermöglichen. Deshalb stellten und Martin Halama ihren Prototyp den Ingenieuren im ADAC-Testzentrum Mobilität in Penzing vor. Ihr Ziel: aus erster Hand Tipps für besser Verkehrssicherheit und mehr Praxistauglichkeit erhalten.

Der Hopper soll mit bis zu zwei Personen Fahrradwege nutzen, aber den Wetterschutz eines Autos bieten – und einen Kofferraum. Ingenieurin Isabella Ostermaier von der ADAC-Unfallforschung, selbst begeisterte Fahrradfahrerin, unterzog den Hopper auf dem Gelände in Penzing gleich einer ersten Praxiserprobung. Dazu ein kleiner Slalom zwischen Fahnen auf der Taxiway des ehemaligen Fliegerhorsts. Aufgrund der Lenkung über das Hinterrad erfordere das am Anfang etwas Übung, so Ostermaier. Ihr Fazit: „Sehr starke Unterstützung beim Treten vorhanden, man muss also nicht der Sportlichste sein, um damit in die Arbeit zu kommen.“ Und: Durch die Hinterachslenkung sei der Hopper wahnsinnig wendig.



Andreas Rigling, Fachbereichsleiter des ADAC Testzentrums Mobilität, fasste seine Erfahrungen so zusammen: „Der Hopper ist wie ein kleines Auto, das Treten fällt gar nicht auf. Das Fahrgefühl liegt zwischen Auto, Fahrrad und Gabelstapler. Er hat Potenzial für die Stadt. Die Unterstützung ist wie im E-Bike und die Abmessungen sind nicht größer. Sogar Wenden auf der Stelle ist möglich.“

Die Kosten und Maße orientieren sich laut den Anbietern an Lastenrädern. Hopper Mibility plant eine Serienproduktion ab Mitte kommenden Jahres.