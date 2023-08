Mobilitätsdemo „Tour de Natur“ in Schondorf

Von: Dieter Roettig

Auf dem Weg nach München haben sich die Radler der „Tour de Natur“ von Schondorfs Bürgermeister Alexander Herrmann (oben, links) und Leopold Ploner (oben, rechts) die erfolgreiche Aktion „Freiwillig 30“ erklären lassen. © Roettig

Schondorf – Eine für die Region neue Spezies von Weltrettern machte auf ihrer „Tour de Natur“ Zwischenstopp in Schondorf. Unter dem Motto „Aufs Rad setzen – für eine bessere Welt“ wollten die rund einhundert Pedalritter auf ihrer diesjährigen Mobilitätsdemo von Singen am Bodensee nach München unbedingt einen Halt in der Ammersee-Gemeinde einlegen.

Die Umweltaktivisten der „Grünen Liga Dresden/Oberes Elbtal“ stellen seit 1991 Jahr für Jahr eine zweiwöchige Strampeltour zusammen und besuchen Städte und Gemeinden mit einer vorbildlichen Verkehrs-, Energie- und Friedenspolitik. Von der Schondorfer Initiative „Freiwillig 30“, ein Projekt des von der Gemeinde finanzierten Bürger-Budgets, hatte man selbst im fernen Sachsen gehört.



Darum wollte man sich die Idee dahinter an Ort und Stelle von Bürgermeister Alexander Herrmann und Mitinitiator Leopold Ploner erklären lassen. Auf der ortsdurchquerenden Staatsstraße St2055 mit täglich bis zu 16.000 Kraftfahrzeugen würden nach der medienwirksamen Plakataktion die meisten Autofahrer tatsächlich den Fuß vom Gas nehmen. „Die Durchfahrt dauert damit ganze neun Sekunden länger, wie Messungen ergeben haben“, ergänzte der Bürgermeister. Um Tempo 30 tatsächlich rechtswirksam durchsetzen zu können, arbeite man derzeit an einem Lärmgutachten. Das habe immerhin bereits in der Ostufer-Gemeinde Inning zum Erfolg geführt.