‚Bilinguale Grundschule‘: Kauferinger Schüler werden auf Englisch unterrichtet

Von: Nathalie Schelle

Teilen

Die bilinguale Klasse 2b der Grundschule Kaufering wird täglich im Unterricht von Konrektorin Margot Rieder (stehend) mit Englisch „eingeseift“. © Schelle

Kaufering – Sprachen gelten als Schlüssel zur Welt und können einem so manche Tür im Leben öffnen. Aber wann ist der richtige Zeitpunkt, um eine Fremdsprache zu erlernen? Insgesamt 32 Schulen haben bei den Modellversuchen ‚Billinguale Grundschule Englisch/Französisch‘ der Stiftung Bildungspakt Bayern (SBB) getestet, ob ein Lernen in zwei Sprachen bereits in der Grundschule eine Bereicherung sein kann. Eine dieser Schulen ist die Grundschule Kaufering. An ihr wurden die Kinder auf Englisch unterrichtet.

„Englisch war mein Hauptfach und ich hab auch sieben Monate in England studiert. Es ist einfach mein Hobby“, erklärt Konrektorin Margot Rieder, die die Kinder bilingual unterrichtet. Das Projekt wurde 2014 ausgeschrieben und die Rektorin der Grundschule, Henriette Beltz, habe Rieder dazu ermutigt, sich dem Modellversuch anzunehmen. Sie willigte ein und es folgten Vorgespräche, unter anderem mit der Uni Eichstätt, die das Projekt begleitete, bis es dann 2015 losging.



„Die Kinder bei uns lernen Englisch nicht als Sprache, sondern als Unterrichts-Sprache“, erklärt die Konrektorin. Das bedeutet: Sie haben nicht das Fach Englisch, sondern Fächer auf Englisch, wie Mathe, Kunst, Musik oder Sport. Sogar Teile von HSU (Heimat- und Sachkundeunterricht) werden auf Englisch unterrichtet. „Die Schüler wurden vom ersten Schultag an mit Englisch berieselt.“ In der Praxis bedeutete das einen komplett neu strukturierten Unterricht: Rieder hat ein englisches Begrüßungs- und Verabschiedungsritual entwickelt und alle Sätze, die sie gesagt hat, mit Pantomime, Mimik und Gestik begleitet. Bei dem Aufruf „Open the window“ hat sie selbst auch das Fenster geöffnet, bei „Sit in a circle“ sich hingesetzt und einen Kreis mit den Fingern nachgezeichnet. „Das muss man dann ein paar Mal wiederholen und dann merken sich die Kinder das. Die lernen das, wie wir eben deutsch gelernt haben“, so die Konrektorin. Immer mit dabei im englischen Unterricht: Freddy, die Handpuppe, die natürlich nur Englisch sprechen kann und vor allem am Anfang mit den Erstklässlern die Begrüßungsfloskel geübt hat. „Man muss den Unterricht viel mehr überdenken, das ist viel aufwendiger von der Planung her.“



Selfmade

Die ganzen Unterrichtsmaterialien haben die Lehrer der bilingualen Klassen selbst erstellt. „Wir haben uns dann bei Treffen immer wieder ausgetauscht und manche Sachen gemeinsam entwickelt, wir haben uns aber auch Hilfen im Internet gesucht.“ Einmal pro Woche gab es ein Online-Meeting, bei dem der Wortschatz der Lehrer trainiert wurde und sie Fragen stellen konnten. „Bis dato gab‘s auch noch keine Materialien auf dem Markt.“



Trotz des riesigen Aufwands ist Rieder begeistert von dem Projekt. Alle Schüler würden davon profitieren, schon jetzt könnten sie sich gut auf Englisch verständigen und nutzten die Sprache auch gerne und freiwillig. Das bestätigen die Kinder der 2b. Ein Schüler war davor schon in England, deswegen sei es für ihn leichter gewesen. Eine andere Schülerin habe Spaß an der Sprache, weswegen sie sie gerne gelernt hat. Bei einigen Kindern waren schon die Geschwister in einer bilingualen Klasse, oder sie haben Input von den Eltern bekommen, die auch gut Englisch sprechen. Die meisten nutzen die neu erlernte Sprache auch, um sich im Urlaub zu verständigen oder spielen sogar schon Spiele auf Englisch.



Die 4b der Grundschule Kaufering spricht seit mittlerweile vier Jahren Englisch in der Schule. Am Anfang war das ziemlich ungewohnt. „Am ersten Schultag mussten wir gleich in einem ganzen englischen Satz sagen, wie wir heißen“, erinnert sich Helena aus der 4b zurück. „Das war dann schon sehr spannend.“ „Am Anfang hat Frau Rieder einfach mit uns Englisch geredet, aber da haben wir noch nicht alles verstanden, aber sie hat Pantomime gemacht“, erklärt Jonas, auch aus der 4b. Dann sei alles „relativ schnell“ gegangen. Mithilfe der Gestiken erarbeiteten sich die Kinder die Grundwörter. „Die Zahlen und Farben haben wir auswendig gelernt“, erklärt Viertklässlerin Annika. „Und darauf haben wir dann aufgebaut“. Im Unterricht wurde immer Englisch gesprochen und irgendwann hätten die Kinder „einfach alles verstanden“. Mittlerweile falle ihnen das Sprechen leichter, die Verständigung auf Englisch, vor allem im Urlaub, sei kein Problem mehr. „Ich denke auch, dass wir es auf der weiterführenden Schule mit Englisch leichter haben werden“, resümiert Annika.



Das Fazit des Projekts ‚Bilinguale Grundschule‘: Es ist gelungen. „Andere Lehrer, aber auch die Eltern waren total begeistert“, so Rieder. Und wie sieht‘s bei den Kindern der zweiten bilingualen Klasse aus? Als die Klassenlehrerin die Frage stellt, wer froh ist, dass er in einer bilingualen Klasse ist, schnellen alle Finger nach oben. Ein eindeutiges Ergebnis also.