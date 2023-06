Wiederholungstäter Alex Steffens

Von: Toni Schwaiger

Rasant zum Erfolg beim Mondsee-Radmarathon: Marc Stahl, Alexander Steffens und Christian Hackl. © AS Cycling Team

Dießen – Vor vielen Jahren hat er das erste Radrennen seines Lebens dort bestritten und wenn immer möglich ist er dabei, beim Mondsee-5-Seen-Radmarathon: Alexander Steffens. Damit nicht genug, er stand bei jeder Teilnahme auf dem Siegerpodest. Wie auch in diesem Jahr. Auch wenn er auf der „kurzen Strecke“ über 75 Kilo­meter den Tagessieg nur um Haaresbreite verpasste.

Um den Mondsee und zudem den Wolfgangsee führte die wilde Hatz auf zwei Rädern, die der 30-Jährige vom Ammersee als Einziger im Weißen Trikot in Angriff nahm – als Botschafter für die Stiftung „Wings for Life“. Das fast 400 Teilnehmer starke Feld führten Steffens und seine Mitstreiter forsch an, taktisch fahren war angesagt, um zuletzt den entscheidenden Punch setzen zu können. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 42,7 Kilometer pro Stunde ist an den Genuss der Rennradregion Salzburger Land-Salzkammergut nicht zu denken, volle Konzentration auf die Strecke und den Gegner heißt es da. Gleichwohl: Dem Chef des AS Cycling Teams fehlten im Teamsprint nach 1:45 Stunden nur zwei Zehntel Sekunden. So musste er sich hinter dem Österreicher Florian Buchberger und vor dem Augsburger Stefan Kügle mit Platz 2 begnügen. Immerhin durfte sich Alexander Steffens noch am Sieg in der Altersklasse U40 erfreuen.



Damit aber nicht genug der guten Ergebnisse fürs Team. Christian Hackl aus Schwabhausen fuhr in der Gesamtwertung mit Platz 7 ebenfalls noch in die Top Ten und auf Platz 2 seiner Altersklasse U50. Und in der Mannschaftswertung kam das AS Cycling Team auf den 3. Platz – umso schöner, da in diesem Team mit Tina Steinl aus Weilheim sowohl die einzige Lady vertreten war (ansonsten bestanden die Mannschaften nur aus Männern) als auch der jüngste Teilnehmer des Rennens: Marc Stahl aus Dießen. Der 15-Jährige bestritt den ersten Radmarathon seines Lebens.