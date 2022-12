Moreth Company Landsberg: Streitsüchtige Beziehungstäter

Die Ruhe vor dem letzten ‚Sturm‘: (von links) Sibyl (Michaela Weingärtner), Elyot (Franck Oskar Schindler), Amanda (Dagny Dewath) und Victor (Philipp Künstler) in Noel Cowards „Hochzeitsreise“. Die Moreth Company hat das Stück in der Regie von Konstantin Moreth im Stadttheater auf die Bühne gebracht.

Landsberg – Noel Cowards „Hochzeitsreise“ wird 1930 in Edinburgh uraufgeführt. Viele Jahre, die diese klassische britische Komödie auf dem Buckel hat. Nichts läge da ferner, als zu versuchen, sie ins Heute zu holen. Und das macht Regisseur Konstantin Moreth auch nicht. Seine „Hochzeitsreise“ lebt in den bunten 60ern, sie spielt statt in Frankreich in Italien. Dazu eine Prise Slapstick, etwas Absurdität und Cowards böse Dialoge – fertig ist die unterhaltsame Komödie, die das Publikum im Stadttheater mit viel Applaus belohnte.

„Sie ohrfeigt ihn heftig. Während Amanda und Elyot mit ihren Koffern lächelnd durch die Tür gehen, packt Victor Sibyl bei den Schultern und schüttelt sie wie eine Ratte.“ So lautet die letzte Regieanweisung in Cowards Stück. Und nein, auch sonst ist die Komödie nicht lieblich. Die Ex-Eheleute Amanda und Elyot sind mit ihren jeweils neuen Partnern in den Flitterwochen – und das ausgerechnet im gleichen Hotel, bei Moreth an der Amalfiküste. Was kommen muss, kommt: Das alte Feuer lodert auf. Und wie: In Cowards Komödie ist der Hauptbestandteil einer Beziehung nicht Harmonie – die (und mit ihr Langeweile) hätten Amanda und Elyot mit ihren jeweils neuen Partnern en masse. Cowards Beziehungen leben hingegen von der Streitlust. Und die ist nicht nur aufs Verbale begrenzt: Die Fetzen fliegen, auch gerne als Schläge gegen den Partner.



Eine seltsame Sicht auf Beziehungen. Was dem Stück schon im Original einen Touch Absurdität verleiht. Dazu kommen die vier Typen, die, wie meist in Komödien, auf einen Charakterzug begrenzt sind. Und den reizen Moreth und die Schauspielenden aus. Wenn Sibyl (Michaela Weingärtner) weinerlich ist, ist sie es wie ein kleines Kind: maßlos und unglaublich naiv. Amanda (Dagny Dewath) ist die abgeklärte Bohemian, exzentrisch und verletzend – mit Mund und Hand. Und auch die Männer bleiben in ihrem Charakter, Elyot (Franck Oskar Schindler) als Amandas Pendant und Victor (Philipp Künstler) als unbeholfener Streithahn ohne Kamm.



Dazu kommen Slapstickeinlagen und Pantomime-Szenen in Zeitlupe, die für Verfremdung sorgen. Und nicht zu vergessen das schrille Bühnenbild (Ferdinand Ascher): ein aufklappbarer Kasten in sattem Blau und Geld, dazu die schrille Mode der 60ies (Kostüme: Bonnie Tillemann) – alles so schön knallig hier.



Moreth tut gut daran, die Gesellschaftskomödie (fast) in ihrer Zeit zu lassen. Und er tut gut daran, sie mit eingeschobenen Szenen und ausgefallener Optik zu verfremden. Ansonsten dürfte das Stück für ein heutiges Publikum schwer zu fassen sein. Denn Cowards Sicht auf das Thema und die Art und Weise, es in einer Komödie zu verarbeiten, ist in den 1930ern und in Cowards Lebensstil verankert: Der Brite steht mit zwölf das erste Mal auf der Bühne, wird mit 14 der Geliebte eines pädophilen Malers, sein Leben führt ihn vom Underdog in die High Society – schillernd, exaltiert, so wie auch Cowards Dialoge. „Private Lives“, so der Originaltitel des Stückes, wurde zudem schon 1930 durchaus gemischt aufgenommen. Dieses Zwiespältige durch Verfremdung zu stärken, funktioniert. Was auch funktioniert hätte: das Tempo anzuziehen. Das fließt in den ersten beiden Akten der Moreth-Inszenierung teils etwas zäh.



Was die Schauspieler leisten, verdient Applaus: Alle vier gehen in ihren Rollen auf, besonders überzeugen Dewath und Künstler. Das Miteinander funktioniert, Texthänger sucht man vergeblich. Und das ist durchaus besonders erwähnenswert. Denn das Ensemble muss drei Tage vor der Premiere aufgrund der Erkrankung von Angela Jacobi, eigentlich als Amanda vorgesehen, umbesetzen: Dewath, eigentlich in der Rolle der Sibyl, übernimmt für Jacobi die Rolle der Amanda. Und für Dewaths Leerstelle springt kurzerhand Weingärtner ein, die den umfangreichen Text innerhalb von drei Tagen verinnerlicht. Respekt.



Im April stehen Michaela Weingärtner und Konstantin Moreth mit der Musikkomödie „Mein lieber Schwan“ erneut auf der Bühne des Stadttheaters. Ein Stück, das den ‚Ring der Nibelungen‘ ins Tingeltangeltheater verlegt. Nichts wie hin.