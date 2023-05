Red Hocks Kaufering: Ein Nationalspieler kommt, der Trainer geht

Der Red Hocks-Cheftrainer Markus Heinzelmann gibt seinen Posten ab. © Finkenzeller

Kaufering - Nach exakt 80 Spielen in der 1. Bundesliga und im Pokal ist Schluss für Red Hocks-Headcoach Markus Heinzelmann. Er verlässt die Mannschaft auf eigenen Wunsch nach vier Jahren Amtszeit. Es sei nun an der Zeit, andere Dinge wieder mehr in den Vordergrund zu rücken, sagt der 52-Jährige.

„Markus würde ich als besonnenen, akribischen und detailverliebten Trainer beschreiben“, erklärt Marco Tobisch, der drei Jahre lang Mannschaftskapitän unter Heinzelmann war. „Seine Spielidee, mit der er uns auf dem Feld viele Freiheiten gelassen hat, hat allen Jungs sehr geholfen, sich weiterzuentwickeln.“ Auch Marc Ullius, Abteilungsleiter beim VfL Kaufering, bedauert Heinzelmanns Entscheidung: „Mit Markus haben wir in den letzten Jahren einige sportliche Entwicklungsschritte gemacht. Gerne hätten wir die Zusammenarbeit mit ihm auch noch weiter fortgesetzt, respektieren aber gleichzeitig seinen Wunsch.“



Dass bei den Videoanalysen, Trainings und Spielen andere Aktivitäten auf der Strecke bleiben, musste Heinzelmann vor allem in den letzten Monaten feststellen. „Es ist höchste Zeit, sich nun um andere Dinge zu kümmern, die etwas in den Hintergrund geraten sind“, so der Coach.



Wer im Trainerteam der Red Hocks in Heinzelmanns Fußstapfen treten wird, gibt der Verein in Kürze bekannt.

Gelungenes Debüt in der Nationalmannschaft

Wo sich ein Trainer verabschiedet, kommt ein neuer Spieler dazu: Moritz Leonhardt, Bundesliga-Floorballer der Red Hocks Kaufering, durfte Ende April erstmals in Schwarz-Rot-Gold auflaufen und traf gegen Österreich gleich doppelt. Gegen Belgien ließ der 22-Jährige zwei Torvorlagen folgen – ein erfolgreiches Wochenende.

„Es gab viele gute Momente, die ich am Wochenende genießen durfte“, freut sich der Debütant. Er ist nach dem Abschied von Maxi Falkenberger aus der Nationalmannschaft 2018 der erste Spieler der Red Hocks, der nun wieder für die deutsche A-Mannschaft ran durfte.



Neben einem Training standen in Naumburg (Sachsen-Anhalt) auch drei Testspiele auf dem Programm – gespielt wurde im Rahmen eines Freundschaftsturniers, dem Euroville Cup, gegen Österreich, Belgien und die deutsche U23. Nach dem mäßigen Auftakt gegen den eigenen Nachwuchs (8:6) wollte die Mannschaft von Headcoach Martin Brückner gegen Österreich eine Leistungssteigerung zeigen und das gelang – auch mit der Hilfe von Leonhardt. „Das hat echt richtig Spaß gemacht, mit den Jungs zu zocken“, sagt der 22-Jährige, der aus der Jugend des FC Stern München stammt. Deutschland besiegte Österreich mit 9:1, der Topscorer der Red Hocks schoss zwei Tore, davon vor allem eines aus der Distanz durchaus sehenswert. Beim Zweiten musste er nach mustergültiger Vorarbeit von Jan Berbig nur noch die Kelle hinhalten.

Die starken Eindrücke konnte der 22-Jährige auch tags darauf gegen Belgien bestätigen. Bei vielen gelungenen Offensivaktionen ließ Leonhardt immer wieder seine Qualitäten aufblitzen und setzte auch Nebenmann Hofferbert bei dessen Toren zweimal entscheidend in Szene. Am Ende sicherte sich Deutschland mit einem 6:5-Sieg den ersten Platz beim Euroville Cup.



Eine Platzierung, die im Grunde nebensächlich ist. Wichtiger waren die Eindrücke für das Trainerteam, das den Fokus an diesem Wochenende aufs Offensivspiel gelegt hatte. Leonhardts Fazit hier: „Die Trainer haben eine klare Idee. Sie geben uns kleine Regeln oder auch Spielprinzipien mit auf dem Weg, sodass man immer etwas hat, woran man sich orientieren kann und trotzdem noch eine gewisse Freiheit hat.“



Bald wird sich zeigen, ob Moritz Leonhardt auf eine weitere Einladung hoffen darf: „Ich habe mich von Spiel zu Spiel gesteigert und rechne ich mir ganz gute Chancen aus, dass ich beim nächsten Mal wieder dabei sein darf“, so Leonhardt selbstbewusst.