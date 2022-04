Mutiger Taxifahrer

Moritz Liebl aus Landsberg als Kameramann im Iran

Moritz Liebl war mit der Crew im Iran, um einen Skifilm zu drehen. © Liebl

Landsberg/Teheran – Einen Tag vor Ablauf der Probezeit hatte Moritz Liebl seinen Bürojob gekündigt. Der Landsberger war bei einem Münchener Unternehmen bis Ende Januar 2020 als Videoproduzent beschäftigt. Irgendwas passte für ihn nicht, irgendwie zog es den 35-Jährigen wieder hinaus, zurück zu den Bergen – den weißen Weiten des Winters. Er liebt die Strapazen der Outdoor- und Skifilm-Produktionen, steile Abfahrten im Schnee, ist ein routinierter Tourengeher. Und schon bald sollte seine Arbeit seiner Liebe zum Winter folgen.

Denn als er kurz nach Ende des Beschäftigungsverhältnisses auf einem Gipfel in den Zillertaler Alpen eine Skitour unternahm, traf er auf andere Skibegeisterte. Man kam ins Gespräch. Sie brauchten einen Kameramann für einen Filmdreh im Iran mit Fabian Lentsch als Freerider. Das war der Beginn einer Geschichte, an deren Ende ein 60-minütiger, wie man früher gesagt hätte „ungewöhnlicher Skifilm“ steht. Am 4. März ist die Produktion ‘Snowmads – A Foreign Native’ im Metropol-Kino in Innsbruck uraufgeführt und wenige Tage später im Gasometer in Wien nochmal gezeigt worden. An der Kamera: Moritz Liebl.



Der Landsberger ist seit seiner Ausstellung am ersten Aprilwochenende mit Bildern, Installationen und Skulpturen in der Freien Kunstanstalt in Dießen auch einem größeren Kreis bekannt. Über seinen Bezug zur Skateboard- und Street-Art erhielt er erste professionelle Aufträge in den Bereichen Grafik und Werbekonzeption. Während seines Studiums in Pforzheim und Monterrey in Mexiko entdeckte er die Fotografie als künstlerisches Medium‚ um eine oft zu laute, unzugängliche Welt besser zu ergründen. Es folgte ein Jahrzehnt der Selbstsuche mit Surf- und Abenteuerfilmen in Indonesien, alpinem Snowboard- und Werbefilmproduktionen in den Alpen, Australien, Russland sowie Reisen nach Afrika und in den Mittleren Osten.



Ganz entspannt beim Café in Landsberg: Kameramann Moritz Liebl. © Kramer

Der Österreicher Fabian Lentsch gehört gegenwärtig zu den berühmtesten Big-Mountain-Skifahrern weltweit, dabei immer auf der Suche nach neuen Lines, die noch niemand vor ihm gemacht hat. Für seine spektakulären Freeride-Expeditionen hatte sich der 28-Jährige aus Völs einige Gipfel im Iran ausgesucht.



„Ich weiß nicht mehr, ob dem Team ein Kameramann abgesprungen war oder nicht, jedenfalls hatten sie mich für drei Wochen Berge gebucht und als Teil dieser Crew in ein so fremdes Land wie Iran zu kommen, reizte mich extrem – am Schluss blieb ich drei intensive Monate“, erinnert sich der schlanke, hochgewachsene Liebl, der sein Haar zu einem Zopf bindet. Wir sitzen am Hauptplatz der Lechstadt und trinken Espresso, während er von seinem Erlebnis mit Lentsch erzählt.



Hauptdarsteller Lentsch war mit einem alten, umgebauten Mercedes-Feuerwehr-Auto bereits im Oktober 2019 von Österreich in das 4.000 Kilometer entfernte, vom Westen abgeschotteten Land aufgebrochen. Moritz Liebl kam mit dem Flugzeug im Februar 2020 in Teheran an: „Das Abenteuer begann mit einem Anruf des Regisseurs Jonas Abenstein, einem gebürtigen Kemptener. Quasi über Nacht musste noch das nötigste Bivak-Equipment besorgt werden. Nur 20 Stunden später genoss ich von der kargen Wüste aus den Sonnenaufgang mit Blick auf eine bis 5.000 Meter hohe, verschneite Bergkette. Ich nahm mir ein Hotelzimmer, lag erstmal noch zwei Tage krank im Bett in Teheran und versuchte dann zum Team auf der anderen Seite des Elburs-Gebirges zu kommen.“



Mutiger Taxifahrer



Die Region am Kaspischen Meer hatte gerade den stärksten Schneesturm seit Jahren erlebt und mit den anschließend drohenden Überschwemmungen sei es nicht einfach gewesen, einen mutigen Taxifahrer zu finden – „bis auf einen mit einem klapprigen Mazda, keinerlei Englisch-Kenntnissen, einem großen Herz und einer noch größeren Kanne Chai-Tee“, erinnert der Landsberger. „Sein Name war Omran, unser Ziel: Kelachay.“ Die Reise auf die Nordseite des Gebirges von der Südseite aus dauerte über sechs Stunden und kostete umgerechnet gerade mal rund 50 Euro.



Die Iranische Welt war dem jungen Landsberger zunächst fremd. „Ich war schon mit vielen Fragen und medial geprägten Ängsten konfrontiert, als ich am Flughafen die ersten iranischen Geldscheine mit dem Bild des Ayatollah Chomeini in der Hand hielt. Als ich dann vor die Tür trat und die ersten Menschen traf ging das aber sehr schnell in die entgegengesetzte Richtung.“ Auch die Crew traf Liebl schließlich an der verabredeten Kreuzung ganz im Norden Irans. Alles hatte problemlos geklappt. „Es ist erstaunlich, wie digitalisiert die Iraner sind. Es gibt nahezu überall Mobilfunk-Empfang und das Internet wird nicht so intensiv zensiert, wie wir das etwa aus Russland und China kennen“, sagt der Landsberger.



Mit Argusaugen



Lentsch hatte sich aberwitzige Routen ausgesucht und ließ sich filmen, wie er die steilen Felsformationen, die vor ihm noch keiner heruntergefahren war, mit seinen Skiern herabglitt. Liebl filmte ihn dabei meistens vom Gegenhang.



Die iranischen Behörden wachten bisweilen mit Argusaugen über die merkwürdige Truppe von Skibegeisterten aus dem Westen, aber ließen sie immer gewähren. „Das lag wohl auch an den zwei einheimischen Scouts, die wir engagierten“, so der Kameramann. Nachdem der Großteil des Produktionsteams abgereist war, blieb Liebl noch bis Ende April, filmte Lentsch beim Paragliden – und kehrte mit eindrucksvollen landschaftlichen wie musikalischen Erkundungen eines einzigartigen Kulturraums zurück. „Neben den vielen Erlebnissen und Selbsterkenntnissen sind bei diesem Projekt vor allem sehr tiefe Freundschaften zwischen allen Beteiligten in ein vorverurteiltes Land entstanden. Sie begleiten mich täglich und ich möchte sie um nichts mehr missen.“ Sagt Moritz, nimmt seinen Espresso und schaut auf den sonnenbeschienen Marienbrunnen.

Alois Kramer