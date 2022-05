Von 18 auf 5! Schrötters bestes Rennen

Von: Thomas Ernstberger

Lieferte im spanischen Jerez sein bestes Rennen der aktuellen Saison ab: Moto2-Pilot Marcel Schrötter aus Pflugdorf. © Glänzel

Pflugdorf/Jerez – „Dieses Rennen hat gezeigt, dass der Trend nach oben geht“, sagte Stefan Bradl nach Marcel Schrötters 4. Platz beim Grand Prix von Portugal in Portimao. Eine Woche später zeigte sich, dass der Moto2-Weltmeister von 2011 mit seiner Einschätzung genau richtig gelegen war. Beim Grand Prix von Spanien in Jerez de la Frontera, dem sechsten Lauf zur Motorrad-WM, zeigte der Pflugdorfer am Sonntag eine bärenstarke Leistung, lieferte sein bestes Rennen in dieser Saison ab und landete zum dritten Mal in Folge ganz vorne, dieses Mal auf dem 5. Platz – noch vor dem WM-Gesamtführenden und Shooting-Star Celestino Vietti aus Italien, einem Schützling der Motorrad-Legende Valentino Rossi.

Am Samstag war der Kalex-Pilot vom Memminger Liqui Moly Intact GP-Team noch total niedergeschlagen, saß, so wurde es auf ServusTV erzählt, „wie ein Häufchen Elend“ in seiner Box. Der Grund: Mal wieder ein völlig verhautes Qualifying, in dem es nur für den 18. Startplatz im Rennen reichte.



Doch Schrötter ließ sich davon nicht entmutigen und belegte tags darauf nach dem Motto „Immer wieder sonntags“ im Warm-Up den 4. Platz. Das gab Selbstvertrauen. „Das Qualifying war eine Katastrophe. Aber ich habe eine gute Pace und werde alles geben und kämpfen, um wieder ein gutes Rennen abzuliefern“, sagte er kurz vorm Start. Und der einzige Deutsche im Starterfeld hielt Wort: Nach acht (von 23) Runden war er schon Achter, er fuhr mehrfach die schnellste Runde aller Teilnehmer, schnappte sich sechs Runden vor Schluss auch noch Vietti und fuhr beim Premieren-Sieg des Japaners Ai Ogura als Fünfter über die Ziellinie. „Bis zum Schluss ein fehlerfreies Rennen, Schrötter war angriffslustig und aktiv – ein Riesenkompliment an ihn“, lobte die österreichische Motorrad-Legende Gustl Auinger, der das Rennen im TV kommentierte, den Pflugdorfer.



„Ich bin sehr glücklich. Nach dem Qualifying hatte ich einen Tiefpunkt erreicht, den ich nur schwer wegstecken konnte. Ich war nicht nur enttäuscht, sondern vor allem wütend auf mich selbst“, gab die Nummer 23 zu. „Das war wieder ein Qualifying, nach dem ich von sehr weit hinten starten musste. Solche Situationen sind mental unglaublich anstrengend und nur schwer zu überwinden. Die Aussichten auf ein gutes Rennen sind mit solchen Startpositionen nicht die besten. Ich bin daher mit meiner Leistung zufrieden, es war letztlich ein gutes Rennen. Von Anfang an hat alles gepasst, ich habe gut gekämpft, konnte schnell aufholen und lag am Ende nur neun Sekunden hinter der Siegerzeit. Ich war auch in der Lage, konstant so schnell zu fahren wie die Jungs, die um den Sieg kämpften – das ist wirklich sehr erfreulich und das Positivste an diesem Wochenende.“



Allerding ist für Schrötter nach dem Samstags-Debakel klar: „Wir müssen so schnell wie möglich einen Weg finden, damit wir die Qualifying-Sitzungen besser bewältigen können. Es ist für mich immer noch unerklärlich, was am Samstag passiert ist.“ Wie so oft zuvor: „In diesem Jahr ist bisher alles schiefgelaufen, wenn es darum ging, im Qualifying eine heiße Runde zu zaubern. Ich muss also versuchen, mich wieder auf meine Stärken zu besinnen, und das ist meine Konstanz.“ Fazit: „Wenn ich nicht so weit hinten starten muss, kämpfe ich in einem Rennen wie jetzt in Jerez ums Podium.“



In der WM-Gesamtwertung der Moto2-Klasse hat sich der Pflugdorfer nach sechs von 21 Rennen mit 47 Punkten vom 8. auf den 6. Platz verbessert. Das nächste Rennen, findet am Sonntag, 15. Mai, in Le Mans (Frankreich) statt. Rennbeginn ist um 12.20 Uhr, ServusTV überträgt den WM-Lauf wie gewohnt live.