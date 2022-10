Marcel Schrötter: „Das war mein langsamstes Rennen!“

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Mit Rang 13 war Marcel Schrötter (#23) auf Phillip Island noch gut bedient. © Glänzel

Pflugdorf/Phillip Island – Die Luft ist raus, beim Pflugdorfer Moto2-Profi Marcel Schrötter klaffen Anspruch („Ich will immer ums Podium mitfahren.“) und Wirklichkeit (fast nur noch zweistellige Platzierungen) immer weiter auseinander. Nach einem erneut enttäuschenden 13. Rang auf Phillip Island (Australien) klagt der künftige Super­sport-Pilot via Facebook: „Das war das langsamste Rennen meines Lebens. Die Dinge müssen sich ändern!!“

Was der Motorrad-Rennfahrer damit meint, lässt er offen – viel kann sich ohnehin nicht mehr ändern, denn die enttäuschende Saison 2022 (wieder kein Platz auf dem Podium) neigt sich bereits dem Ende zu. Vom Memminger Intact GP-Team geht’s dann nach Italien zu MV Augusta – mit hoffentlich besseren Platzierungen…



Schrötter konnte sich in Australien vom 20. Startplatz ein paar Ränge nach vorne arbeiten, doch durch einen Schaltfehler fiel er wieder weit zurück. „Danach konnte ich nie mehr eine vernünftige Pace vorlegen, um die vor mir liegenden Konkurrenten einzuholen“, sagt die Nummer 23. Am Ende hatte der Pflugdorfer Glück, dass beim zweiten Saisonsieg von Shooting-­Star Alonso Lopez eine ganze Reihe von Fahrern ausfielen. So fuhr Schrötter mit Rang 13 (unter nur 18 Fahrern, die ins Ziel kamen) doch noch in die Punkteränge.



„Drei WM-Punkte sind sicherlich positiv. Aber das Ergebnis entspricht bei weitem nicht unseren Ansprüchen“, erklärt der Kalex-Pilot. „Deshalb verlasse ich Phillip Island sehr enttäuscht. Es war eine meiner schlechtesten Leistungen an einem Rennsonntag. Am Anfang konnte ich schnell ein paar Positionen gutmachen, aber durch den Schaltfehler habe ich sie sofort wieder verloren. Danach konnte ich nicht einmal mehr Lowes folgen, der überhaupt nicht schnell war“, gibt er zu. „Es ist zermürbend, denn jedes Mal, wenn wir denken, dass wir etwas gefunden haben, ist es beim nächsten Mal schlimmer. Hoffentlich bekommen wir die Situation bis nächste Woche in den Griff, damit wir wieder konkurrenzfähiger sein können.“



Von Australien aus ging’s direkt nach Malaysia, wo am kommenden Sonntag auf dem Sepang International Circuit das 19. Rennen der Saison stattfindet. Es ist Schrötters vorletztes in der Moto2-Klasse. Der Start erfolgt zur Frühstückszeit: Das Rennen beginnt um 7.20 Uhr MEZ (live auf ServusTV). Anschließend steht für Schrötter im Rahmen seiner „Intact-Abschiedstour“ noch das Finale am 6. November in Valencia (Spanien) auf dem Programm.



In der WM-Gesamtwertung der Moto2-Klasse belegt der Pflugdorfer nach 18 von 20 Rennen mit 107,5 Punkten weiter den 11. Platz.