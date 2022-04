Vierter! Marcel Schrötter ist wieder top!

Von: Thomas Ernstberger

Starker Auftritt: Marcel Schrötter (#23) verpasste in Austin/Texas das Moto2-WM-Podium nur um Haaresbreite. Rang 4 war sein bestes Ergebnis seit fast zweieinhalb Jahren. © Glänzel

Pflugdorf/Austin – Austin im US-Bundesstaat Texas, der „Circuit of The Americas”: Diese Strecke liegt dem Pflugdorfer Marcel Schrötter und seiner Mannschaft. Wie der Motorradprofi am Sonntag beim Moto2-WM-Lauf eindrucksvoll unter Beweis stellte.

In Austin feierte das Memminger Liqui Moly Intact GP-Team 2019 seinen bislang größten Erfolg in der Motorrad-WM. Der Schweizer Tom Lüthi (hat seine Karriere mittlerweile beendet) gewann das Moto2-Rennen, der Pflugdorfer Marcel Schrötter raste auf den 2. Platz – es war seine bislang beste Platzierung in einem WM-Rennen. Ein Doppelsieg des Allgäuer Rennstalls, beide Piloten auf dem Podium – das gab es danach nicht wieder.



Am Sonntag kehrte Schrötter, der direkt von Rio Hondo (Argentinien) nach Texas gereist war, an die Stätte des 2019er Triumphs zurück. Und er knüpfte da tatsächlich an den Erfolg von vor drei Jahren an, feierte mit Rang 4 sein bestes Ergebnis seit dem 15. November 2020, als er in Valencia (Spanien) ebenfalls auf den 4. Platz raste.



Nach Rang 13 im Qualifying auf der 5,5-Kilometer-Strecke mit ihren 20 Kurven und dem 4. Platz im Warm Up lautete das Motto des Oberbayern „Angriff aus der fünften Startreihe“. Und er ahnte es schon am Start: „Ich fühle mich prima. Heute kann’s was Gutes werden. Das wird ein schwieriges und interessantes Rennen“, prophezeite die Nummer 23.



Schrötter behielt recht: Nach einer Berührung gleich in der ersten Kurve, die er problemlos wegsteckte, profitierte der Pflugdorfer unter anderem von einem Massencrash gleich zu Beginn des Rennens und von mehreren Ausfällen von Fahrern, die vor ihm lagen. Folge: Zur Hälfte des Rennens lag er auf Platz 4, wurde dann aber nach einem Fahrfehler vom Amerikaner Cameron Beaubier überholt. Es sah nach einer starken Vorstellung alles nach Rang 5 im Endklassement aus, doch dann crashte Beaubier vier Runden vor dem Ziel und Schrötter fuhr – mit geballter Faust und unter dem Jubel seiner Crew – beim Premieren-Sieg seines 2021er-Teamkollegen Tony Arbolino als Vierter über die Ziellinie.



„Das tut ihm gut, das war ein Befreiungsschlag“, freute sich TV-Experte Stefan Bradl, der Moto2-Weltmeister von 2011, für seinen Landsmann. Nach enttäuschenden Ergebnissen zum Saisonstart (10. in Doha, 16. in Indonesien und 12. in Argentinien) endlich wieder ein Top-Ergebnis für den 29-Jährigen. „Ich habe heute das Maximum gegeben und bin belohnt worden. Der vierte Platz ist sehr, sehr gut. Damit können wir alle zufrieden sein – so kann’s weitergehen“, sagte der Kalex-Pilot nach dem Rennen. „Das war auf jeden Fall ein guter Schritt vorwärts. Hoffentlich war es die Trendwende.“



Später erklärte Marcel Schrötter: „Dieses Wochenende hat gezeigt, dass wir wieder auf dem richtigen Weg sind. Der Fahrer muss sich wohl fühlen und Vertrauen haben, damit er schnell fahren kann. Heute sind wir auch ein wenig für die vielen Rückschläge, die wir in letzter Zeit einstecken mussten, entschädigt worden. Es war auch etwas Glück dabei, da wir von einigen Ausfällen profitiert haben. Das Ergebnis basiert trotzdem auf solider Arbeit, die wir hier gemacht haben.“



Mitentscheidend war die Reifenwahl: „ Ich war mit dem Härteren Vierter, während die meisten anderen mit dem weichen Reifen fuhren. Die Session am Vormittag war der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, ich fühle mich mit dem harten Reifen wohler und ich bin auch schnell damit. Es war es die richtige Entscheidung“, freute sich der einzige Deutsche im WM-Feld.



In der WM-Gesamtwertung der Moto2-Klasse hat sich der Pflugdorfer nach vier von 21 Rennen mit 23 Punkten vom 14. auf den 10. Platz verbessert. Das nächste Rennen, das erste in diesem Jahr in Europa, findet am 24. April in Portimao an der portugiesischen Algarve statt. An Ostern hat Schrötter erst Mal frei.