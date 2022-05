Besser im Qualifying

Marcel Schrötter schon wieder in den Top-Ten

Von: Thomas Ernstberger

Es läuft: Marcel Schrötter (#23) lieferte beim Moto2-WM-Lauf in Le Mans erneut ein Top-Ergebnis ab. © Glänzel

Pflugdorf/Le Mans – Der Trend ist weiter der „friend“ des Pflugdorfer Motorrad-Profis Marcel Schrötter. Er ist inzwischen ganz nah dran am Podium – und holte am vergangenen Sonntag beim Großen Preis von Frankreich in Le Mans sein viertes WM-Top-Ergebnis in Folge.

Nach den beiden 4. Plätzen in Austin (USA) und Portimao (Portugal) und Rang 5 in Jerez (Spanien) sicherte sich der Kalex-Pilot vom Memminger Liqui Moly Intact GP-Team vor 110.000 Zuschauern auf der französischen Traditions-Rennstrecke Platz 6. „Ein gutes Ergebnis in einem harten Rennen, damit können wir zufrieden sein. Das hat Marcel gut gemacht, das werden wir feiern“, lobte Teamchef Jürgen Lingg den deutschen Top-Piloten, der allerdings wie üblich Probleme am Samstag hatte und sich im Rennen am Sonntag enorm steigern konnte.



Marcel Schrötter startete nach Rang 13 im Qualifying dank des Ausfalls des Engländers Sam Lowes von Platz 12. Er machte, wie zuletzt in Portimao schnell Plätze gut, profitierte wieder von einigen Ausfällen (und der Tatsache, dass er im Sattel blieb), war kurzzeitig sogar Fünfter, beendete das Rennen beim Sieg des Spaniers Augusto Fernandez hinter dem Japaner Ai Ogura, mit dem er sich rundenlang einen harten Kampf geliefert hatte, als starker Sechster.



„Es war ein solides Rennen, auch wenn ich mich nicht sehr stark fühlte“, so die Nummer 23 hinterher. „Ich konnte auch nicht so attackieren, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich habe schnell gemerkt, dass mein Speed nicht der beste war.“ Dennoch war Rang 5 erneut möglich: „Leider habe ich ein paar Runden vor Schluss beim Zweikampf mit Ogura einen kleinen Fehler gemacht, als mir Schweiss ins Auge lief. Das hat mich kurz irritiert und ich habe mich leicht verbremst. Ogura nutzte diese Gelegenheit natürlich aus. Von da an habe ich drei, vier Zehntelsekunden verloren und auch etwas an Vertrauen eingebüßt. Außerdem wurde der Grip zunehmend weniger. Ogura konnte seine Pace halten, während ich Mühe hatte, ihm zu folgen.“



Besser im Qualifying



Schrötters Resümee: „Platz sechs ist in Ordnung, damit können wir zufrieden sein, zumal es wieder zweistellige Punkte sind. Wir haben auch gezeigt, dass wir Schritt für Schritt ins Spiel zurückkehren, was das Wichtigste ist. Ich bin mir auch sehr sicher, dass ich mich bald im Quali­fying verbessern werde. Dann werde ich auch in den Rennen besser abschneiden. Wir sollten auf keinen Fall anfangen, zu zweifeln, denn wir sind auf einem guten Weg. Wenn wir jedes Mal Boden gutmachen und unter den ersten Sechs landen, ist das zum einen sehr gut für die Meisterschaft und zum anderen für das ganze Team.“



In der WM-Gesamtwertung der Moto2-Klasse ist der Pflugdorfer trotz neuerlicher zehn Punkte nach sieben von 21 Rennen mit 57 Punkten vom 6. Platz auf den 8. Platz zurückgefallen. Das nächste Rennen, findet am Sonntag, 29. Mai, in Mugello (Italien) statt. „Einer der Höhepunkte der Saison“, freut sich Marcel Schrötter. Rennbeginn ist wieder um 12.20 Uhr, ServusTV überträgt wie immer live.