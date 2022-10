Finale in Valencia

Moto2-WM: Marcel Schrötter rast auf Platz 6

Von: Thomas Ernstberger

Endlich wieder in den Top Ten: Zum Abschluss seiner Moto2-Übersee-Tournee raste der Pflugdorfer Marcel Schrötter auf Platz 6. © Glänzel

Pflugdorf/Sepang – Die Luft bei Marcel Schrötter schien raus. Seit August (Platz 8 in Spielberg/Österreich) schaffte der Pflugdorfer Motorrad-Profi keinen Top-Ten-Platz mehr. Doch am Sonntag, im vorletzten Moto2-Rennen seiner Karriere, setzte der 29-Jährige zum Abschluss der Übersee-­Tournee beim Grand Prix von Malaysia auf dem Sepang International Circuit in der Nähe von Kuala Lumpur noch einmal ein kräftiges Ausrufezeichen und raste vom 14. Startplatz auf Rang 6.

„Die Erleichterung ist groß“, freute sich der Kalex-Pilot, der im nächsten Jahr in der Supersport-WM für das italienische Team von MV Augusta an den Start gehen wird. Sein bisheriger Arbeitgeber, das Memminger Intact GP-Team, heißt künftig Liqui Moly Husqvarna Intact GP und hat für die kommende Moto2-Saison Europameister Lukas Tulovic (22) aus Eberbach (Baden-Württemberg) und den Südafrikaner Darryn Binder (24) verpflichtet.



Schrötter hatte zunächst Glück, dass er von einem großen Durcheinander in der zweiten Kurve nach dem Start verschont blieb. Er machte gleich in der ersten Runde vier Positionen gut und gewann in der nächsten Runde zwei weitere Plätze. Der Pflugdorfer schob sich dann auf Platz 7 vor und konnte beim Sieg seines ehemaligen Intact-Teamkollegen Tony Arbolino durch einen Fehler des führenden Japaners Ai Ogura in der letzten Runde noch eine Position gutmachen.



„Das ganze Team kann zufrieden und nach einigen mehr als schwierigen Wochen auf diesen sechsten Platz stolz sein. Abgesehen von ein paar Kleinigkeiten habe ich mich auf dem Motorrad sehr wohl gefühlt. Vor allem, was den Grip angeht, war das Gefühl wirklich gut. Das war ein schöner Abschluss eines insgesamt guten Wochenendes“, lautete Schrötters Resümee. „Die Trainingssitzungen liefen gut und das Rennen war gut. Das können wir mitnehmen und Valencia wieder genauso angehen.“



Die Nummer 23 weiter: „Ich denke, ich habe meinen Job von Anfang an ganz gut gemacht, auch wenn der Zug nach vorne schnell abgefahren war. Ich habe versucht, mein Ding durchzuziehen und Fehler so gut wie möglich zu vermeiden. Abgesehen von einem minimalen Fehler ist mir das auch gut gelungen.“



Finale in Valencia



Von Malaysia kehrt die Motorrad-WM nun nach Europa zurück, wo der Kampf um den Weltmeister-Titel in der Moto2 und der „Königsklasse“ MotoGP in zwei Wochen beim großen Finale in Valencia (Spanien) entschieden wird. Schrötter letztes Rennen im Rahmen seiner „Intact-Abschiedstour“ findet am 6. November statt. Nach den „Früh am Morgen-Rennen“ in Übersee wieder zu einer „normalen“ Zeit: Start ist um 12.20 Uhr, ServusTV überträgt wie immer live.



In der WM-Gesamtwertung der Moto2-Klasse belegt der Pflugdorfer nach 19 von 20 Rennen mit 117,5 Punkten weiter den 11. Platz.