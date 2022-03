Marcel Schrötter will‘s auf Lombok wissen

Von: Thomas Ernstberger

Marcel Schrötter im „Paradies“ - und bester Dinge, auf Lombok weitere WM-Punkte zu sammeln. © Privat

Pflugdorf/Lombok – Renn-Vorbereitung im „Paradies“. Wir sehen Marcel Schrötter, Deutschlands einzigen Teilnehmer an der Motorrad-WM, mit Kokosnuss am Pool – kurz die Seele baumeln lassen, ans tropische Klima Südostasiens gewöhnen und die verletzte linke Hand schonen, bevor am Sonntag (6.20 Uhr MEZ/live auf ServusTV) das zweite Moto2-Saisonrennen auf der brandneuen Strecke von Mandalika (Indonesien) über die Bühne geht.

Nach dem zehnten Platz beim ersten Saisonrennen in Katar blickt Schrötter dem zweiten Meisterschaftsevent auf der Insel Lombok mit gesteigerten Erwartungen entgegen. Sofort nach der Rückkehr aus dem Emirat am Persischen Golf hat der 29-jährige Motorradrennprofi aus Pflugdorf seine Physiotherapien fortgesetzt, so dass er nun seine Fitness bei 80 bis 85 Prozent einschätzt. Angesichts dieser Tatsache sieht er sich in der Lage, bei der MotoGP-Premiere des „Mandalika International Street Circuit“ in den Ergebnislisten weiter vorne zu landen.

Die 4,3 Kilometer lange Rennstrecke auf der malerischen Insel Lombok im Indischen Ozean wurde erst im vergangenen November fertiggestellt. Ihre Feuerteufe erlebte sie mit dem WM-Finale der Superbike-Weltmeisterschaft im selben Monat.

Nach einem offiziellen MotoGP-Test im Februar wurden aber noch etliche Mängel offenkundig, die die Betreiber umgehend mit größter Sorgfalt behoben haben. Der erste Streckenabschnitt wurde sogar komplett neu asphaltiert. Im Verlauf einer Runde sind 17 Kurven zu meistern, obwohl der Streckencharakter mit einem schnellen und flüssigen Layout überzeugt. Lombok ist eine Nachbarinsel von Bali. Für die motorradrennsportverrückten indonesischen Fans geht eine lange Wartezeit zu Ende, nachdem nun die weltbeste Show auf zwei Rädern nach 25 Jahren mit einem Grand Prix in ihr Land zurückkehrt.

„Ich freue mich tierisch auf dieses Rennwochenende“, sagt Schrötter. „Es ist immer etwas Besonderes zu einem neuen Circuit und in ein bislang unbekanntes Land zu kommen, da ich zum ersten Mal in Indonesien bin. Nach anfänglichem leichtem Bauchwe hwegen all der Formalitäten, die vor der Abreise zu erledigen waren, ist alles gut gegangen. Es hat sich auch ausgezahlt, die Reise einen Tag früher anzutreten. Daher konnte ich mich bereits gut akklimatisieren und auch diese schöne Insel ein wenig erkunden. So viel ich bisher gesehen habe, gefällt es mir sehr gut hier. Dazu gehört auch diese schöne Rennstrecke, die nach der ersten Besichtigung sehr schnell und mega-cool aussieht. Es wurde hier innerhalb kürzester Zeit ein top Circuit aus dem Boden gestampft, obwohl Tag und Nach überall noch eifrig gearbeitet wird. Fast täglich kommen die eine oder mehrere Zufahrtstrassen und Eingänge hinzu, von denen am Vortag noch gar nichts zu sehen war. Am meisten beeindruckend aber ist die Begeisterung der Fans, die überall zu spüren ist. Die Atmosphäre ist ein paar Tage vor dem Rennen schon der Wahnsinn. Sie haben es sich wirklich verdient, einen Grand Prix in ihrem Land zu haben. Ich denke, es wird ein Wochenende, dass wir schon lange nicht mehr erlebt haben.“

Der Kalex-Pilot weiter: „Was den Zustand meiner Hand angeht, hoffe ich, dass es um einiges besser geht als zuletzt in Katar. Natürlich dauert es noch eine Weile, bis die Verletzung vollständig ausgeheilt ist, aber es sind ständig Fortschritte zu erkennen, auch wenn ich bei etwas Druck auf die Bruchstelle noch leichte Schmerzen habe. Aber ich bin zuversichtlich, dass meine Verfassung ungleich besser sein wird als am vorletzten Wochenende, obwohl es auf der anderen Seite wegen der unbekannten Strecke eine kleine Unsicherheit gibt. Anders als in Katar, wo man genau weiss wie etwas funktioniert oder abläuft und sich daher nur auf sich selbst konzentrieren kann, wartet hier viel Neues auf mich. Darüber hinaus ist es unglaublich heiss hier. Von dem her wird es wichtig sein, dass man im wahrsten Sinne des Wortes cool bleibt und sich zwischen den Sessions gut erholt und runterkühlt. Das Rennen wird dennoch mega-anstrengend. Angesichts dieser Umstände freue ich mich trotzdem gewaltig auf die bevorstehende Aufgabe und bin mir auch sicher, dass wir aufgrund der verbesserten Verfassung weiter vorne mitkämpfen können. Ich bin sehr optimistisch, dass wir ein schönes und erfolgreiches Wochenende in dieser traumhaften Gegend erleben werden.“