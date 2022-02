Ein neuer Crew-Chef für die #23

Moto2-Pilot Marcel Schrötter testet wieder

Pflugdorf/Jerez – Zweieinhalb Monate hatte Marcel Schrötter Zeit, den Winter daheim in Bayern zu genießen. Der Motorrad-Profi aus Pflugdorf nutzte die Zeit, um den Akku aufzuladen – unter anderem beim Skitouren-Gehen, beim Motocross-Fahren, im Landsberger Fitness-Center oder mit Freundin Michelle. Trotz Ferien fithalten, war das Motto – schließlich steht in diesem Jahr die längste Saison aller Zeiten mit 21 Rennen auf dem Programm.

Aber jetzt hat der Ernst des (Motorsport)-Lebens wieder begonnen. In der vergangenen Woche flog der bayerische Moto2-­Pilot nach Südspanien, wo er auf dem „Circuito de Jerez“ mit den Vorbereitungen auf die am 6. März in Doha (Katar) beginnende Weltmeisterschaft startete.



Der 29-jährige Pflugdorfer geht bereits in seine sechste Saison mit dem Memminger Liqui Moly Intact GP-Team, bei dem es zu personellen Veränderungen kam: Ab sofort steht dem Kalex-Piloten der erfahrene Spanier Fausto Bencivenni als „Crew-Chief“ zur Seite. Er stieß im Winter zum Team. „Die Zusammenarbeit hat auf Anhieb gut funktioniert. Nach zwei sehr produktiven Testtagen blicken wir nun dem offiziellen Test in Portimao als letztem Feinschliff vor dem Auftakt optimistisch entgegen“, sagt Schrötter nach den ersten Runden auf seiner neuen Rennmaschine – wie immer mit der Nummer 23. Natürlich, was sonst? „Ich denke, es war generell sogar einer der besseren Tests, die wir als Saisonvorbereitung in Jerez hatten. Nach der langen Pause konnte ich schnell wieder ein gutes Gefühl aufbauen und zudem Rundenzeiten fahren, die im Großen und Ganzen okay waren. Aber wir wissen auch, dass wir nachlegen müssen. Wir haben einen guten Job gemacht und ich bin sehr happy, da auch das Gefühl zum neuen Motorrad schon recht gut ist.“



Der Plugdorfer, 2022 wieder einziger Deutscher in den drei WM-Klassen, über seinen neuen „Chief“: „Dieser Test war ein gelungener Einstand, was die Zusammenarbeit mit Fausto angeht. Wir haben viele Veränderungen am Motorrad ausprobiert, die in den meisten Fällen für mich sehr gut spürbar waren. Es freut mich sehr, dass wir einige positive Sachen herausgefunden haben, die ich bisher vielleicht immer ein bisschen vermisst habe. Daher bin ich mehr als zufrieden, auch wenn wir auf jeden Fall noch einiges an Arbeit vor uns haben.“