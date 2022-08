Marcel Schrötter ist zurück in den Top Ten

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Stiefel und Helm in weißblauer Raute, Schwarz-Rot-Gold über der Schulter: So drehte Moto2-Pilot Marcel Schrötter die Ehrenrunde auf dem Red Bull-Ring in Spielberg. © Glänzel

Pflugdorf/Spielberg – Bei den European Championships in München standen die Flaggen des Landes, für das man gestartet ist, hoch im Kurs. Nach Erfolgen hüllten sich die Athleten stets flugs in ihre National-­Fahne. Der Pflugdorfer Marcel Schrötter nahm sich da beim Großen Preis von Österreich ein Beispiel und feierte seine Rückkehr in die Top-Ten auf dem „Red Bull-Ring“ bei Spielberg ebenfalls in Schwarz-Rot-Gold: Ehrenrunde nach seinem „halben Heimrennen“ mit der Deutschland-Fahne.

Das hatte sich der 29-jährige Motorrad-Profi auch verdient: Nach seinen beiden Stürzen zuletzt in Assen (Holland) und Silverstone (England) schaffte er mit dem 8. Platz wieder ein respektables Ergebnis. Nach einer starken Quali-Leistung startete Schrötter von Platz 8 – den verteidigte der Moto2-Pilot beim Sieg des Japaners Aj Ogura bis zum Schluss. Sehr zur Freude seiner vielen bayerischen Fans und von Freundin Michelle, die am Rand der Piste die Daumen drückte.



Schrecksekunde für alle: Kurz vor Beginn des letzten Renndrittels zogen die Italiener Tony Arbolino und Lorenzo Dalla Porto an Schrötter vorbei, stürzten aber wenig später in Kurve drei. Bei diesem Zwischenfall in Runde 17 zeigte Schrötter eine gute Reaktion, als er einen Weg zwischen den auf dem Asphalt liegenden Motorrädern und Fahrern fand. Danach konnte er seinen Rhythmus wieder etwas erhöhen und so den 8. Platz sicher ins Ziel bringen.



So ganz zufrieden war der Kalex-Pilot aber nicht: „Der achte Platz ist keineswegs eine Katastrophe, obwohl meine Tendenz in den Rennen in diesem Jahr immer nach vorne gegangen ist. Es war wieder ein schwieriges Wochenende mit einem ordentlichen Qualifying. Aber am Sonntag Morgen war es wieder ein bisschen zäh. Irgendwie fehlte das Gefühl, vor allem zur Front. Im Rennen war es nicht anders. Ich hatte von Anfang an Mühe, mit den Jungs mitzuhalten, es fehlte der Speed. Erst zum Ende hin wurde es etwas besser und ich konnte im Vergleich zu den anderen sehr ordentliche Rundenzeiten fahren. Trotzdem ist der Rückstand auf die Siegerzeit zu groß. 18 Sekunden auf einer Strecke wie hier sind einfach zu viel.“



Schrötters Ausblick: „Wenn man bedenkt, dass ich in diesem Jahr schon Rennen mit nur zwei, drei, vier oder fünf Sekunden Rückstand beendet habe und dabei von weiter hinten kam, war die heutige Leistung nicht die beste. Andererseits war es wichtig, das Rennen zu beenden, nachdem ich in den letzten beiden gestürzt bin. Aber mir fehlten drei oder vier Zehntel, die wir finden müssen. Wir müssen daran arbeiten, unseren Speed wieder zu finden.“



In der WM-Gesamtwertung der Moto2-Klasse liegt der Pflugdorfer nach 13 von 21 Rennen mit 96 Punkten weiter auf dem 8. Platz. Vom Red Bull Ring im steirischen Murtal geht es für Schrötter und Co. weiter nach Italien, wo am 4. September die Rennstrecke von Misano Gastgeber sein wird. ServusTV überträgt live.