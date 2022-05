Marcel Schrötter fährt in der Toscana von 20 auf 9

Von: Thomas Ernstberger

Fuhr in der Toscana erneut in die Top Ten und verbesserte sich in der Moto2-WM-Wertung auf den 7. Platz: Marcel Schrötter #23 aus Pflugdorf. © Glänzel

Pflugdorf/Mugello – Im Sattel bleiben, das unbefriedigende Qualifying vergessen, von Ausfällen der Konkurrenz profitieren, Platz um Platz gutmachen – und so kräftig punkten. Das ist derzeit das Motto des Pflugdorfer Motorrad-Profis Marcel Schrötter. So fuhr der Moto2-Pilot vom Memminger Liqui Moly Intact GP-Team auch am Sonntag auf dem „Autodromo Mugello“ in der Toscana in die Top-Ten.

Nach den beiden vierten Plätzen in Austin (USA) und Portimao (Portugal), Rang 5 in Jerez (Spanien) und dem 6. Platz in Le Mans machte es die #23 nach einem ordentlichen Rennen am Schluss noch einstellig und fuhr beim Premieren-Sieg des 18-jährign Spaniers Pedro Acosta (jüngster Sieger in der Moto2-Geschichte) als Neunter über die Ziellinie. Wieder ein Erfolg für den Kalex-Piloten, der im Qualifying am Samstag schon fast traditionell mit Problemen – und mit „Verkehr“ auf seinen Runden – zu kämpfen hatte und von Startplatz 20 ins Rennen gehen musste.



Dauer-Knackpunkt Qualifying: „Ich spüre den Druck, dass ich in diesen Sessions genau beobachtet werde, um zu sehen, ob ich das Qualifying ein weiteres Mal vermassle. Das macht es für mich mental nicht einfacher. Aber ich kann nur versichern, dass ich immer mein Bestes gebe und auch mein Team versucht, mir zu helfen, damit ich meine Performance da endlich verbessern kann“, so Schrötter.



Folge: „Wieder einmal keine schöne Start-Position auf einer Strecke, die ich eigentlich sehr gerne mag und auf der ich normalerweise sehr gut zurechtkomme. Nach dem Ärger im Qualifying heißt es jetzt: Spaß haben, attackieren und das Beste aus der Situation machen“, meinte Schrötter vor den 21 Runden (110 Kilometer) von Mugello.



Das klappte ganz gut: Der einzige deutschsprachige Fahrer in den drei WM-Klassen machte Position um Position gut, blieb auch beim „Großen Preis von Italien“ sturzfrei und belohnte sich mit sieben weiteren WM-Punkten. „Dieser neunte Platz war heute das Maximum. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, aber nicht mit dem Rennverlauf und der Pace. Ich habe mich nicht so gut gefühlt und war nicht in der Lage, aggressiver zu sein oder mehr zu attackieren und habe viele kleine Fehler gemacht“, erklärte der 29-jährige Pflugdorfer hinterher. „Nach dem ersten Blick auf die Ergebnisliste konnte ich mich höllisch ärgern, weil der Viertplatzierte nur zwei Sekunden vor mir ins Ziel kam, während mit Startplatz von Vornherein ein mögliches Top-Ergebnis verspielt habe.“



Schrötters (nicht ganz neue) Erkenntnis: „Das zeigt einmal mehr, dass wir den Samstagnachmittag so schnell wie möglich in den Griff bekommen müssen. Wir arbeiten an vielen verschiedenen Dingen, damit ich wieder ein Motorrad habe, das mir ein bisschen mehr erlaubt. Wir hatten in letzter Zeit einige gute Rennen, aber der nächste Schritt ist längst fällig. Zusammen mit meiner Crew werden wir jetzt alle bisherigen Rennen in diesem Jahr analysieren und alles durchgehen, was passiert ist.“ Und er verrät: „Motorradrennen sind ein brutales Geschäft, was die mentale Seite angeht…“



In der WM-Gesamtwertung der Moto2-Klasse hat sich der Pflugdorfer nach acht von 21 Rennen mit 64 Punkten auf den 7. Platz verbessert. Das nächste Rennen, findet bereits am kommenden Sonntag in Barcelona statt. Schrötter: „Da werden wir wieder voll angreifen.“ Rennbeginn ist wieder um 12.20 Uhr, ServusTV überträgt wie immer live.