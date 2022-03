Punktlos: Marcel Schrötter auf Lombok

Von: Thomas Ernstberger

Der Moto2-WM-Lauf auf dem „Mandalika International Street Circuit“ war für Marcel Schrötter #23 mega-enttäuschend. © Glänzel

Pflugd orf/Lombok – Die Vorfreude auf das erste WM-­Rennen in Indonesien war riesengroß. Die Enttäuschung danach genauso. Der Pflugdorfer Motorrad-Profi Marcel Schrötter fuhr am Sonntag im zweiten Saisonrennen auf dem nagelneuen „Mandalika International Street Circuit“ auf der indischen Ozean-Insel Lombok an den Punkterängen vorbei, musste, wie er selbst sagt „mit dem 16. Platz eine bittere Pille schlucken.“ Ein Debakel für den 29-Jährigen, der sich für diese Saison vorgenommen hatte, in jedem Rennen ums Podium mitzufahren.

Bei tropischen Temperaturen (auf dem Asphalt wurden über 50 Grad Celsius gemessen) hatte sich schon im Training und im Qualifying abgezeichnet, dass der Kalex-Pilot in Indonesien kleine Brötchen backen muss. Schrötter landete nur auf Startplatz 22. Bitter zudem für den Oberbayer, der im Rennen normalerweise mit zunehmender Dauer immer besser wird: Weil die Veranstalter fürchteten, dass der Asphalt aufbrechen könnte, wurde das Rennen auch noch um ein Drittel verkürzt. Statt der ursprünglich geplanten 25 Runden wurden in einer Art „Sprintrennen“ nur 16 gefahren. „Das war eine Hiobsbotschaft für mich“, sagt Schrötter.



„Arschloch sein, Vollgas geben und schauen, was geht“ nahm sich der routinierte Moto2-­Pilot vom Memminger Liqui Moly Intact GP-Team vor. Doch nach einem vielversprechenden Start in die mit 21 Rennen längste Saison aller Zeiten mit Rang 10 in Katar, war schnell klar, dass dieses Mal nicht viel zu holen sein wird. Zwar konnte der einzige Deutsche im Starterfeld schnell drei Plätze gutmachen, aber danach steckte er hinter einigen Gegnern fest. So schaffte er nur Rang 16 beim Sensationserfolg von Somkiat Chantra (erster thailändischer Sieg in der WM-Geschichte). Dafür gab’s nach dem Rennen deutliche Kritik von Teamchef Jürgen Lingg bei ServusTV: „In Katar hat Marcel gute Ansätze gezeigt, aber hier war’s nichts. Heute war er zu langsam und zu weit hinten.“ Klare Ansage: „Das muss besser werden.“ Auch mit Hilfe des Allgäuer Teams: „Wir glauben an ihn und werden alles probieren.“



Bei Schrötter selbst saß der Frust ganz tief: „In Katar war ich trotz großer Schmerzen in der Lage, ein akzeptables Ergebnis einzufahren. Doch hier war aus irgendeinem Grund der Schwung draußen. Ich habe mich von der allerersten Runde an unglaublich schwergetan. Generell hat an diesem Wochenende einfach der Speed gefehlt und im Rennen war das Überholen schwieriger als angenommen“, so die Nummer 23.



„So geht das einfach nicht!“ Ein frustierter Marcel Schrötter in seiner Box beim WM-Lauf auf Lombok. © Glänzel

Der Pilot übte auch Selbstkritik: „Ein 16. Platz ist einfach nicht akzeptabel. Das geht gar nicht. Schon gar nicht, da wir so lange dabei sind und regelmäßig um das Podium kämpfen wollen. Ein Qualifying wie am Samstag darf dabei auch nicht vorkommen, da unsere Pace nicht schlecht ist. Aber alles Hin und Her hilft nicht, wir müssen schleunigst wieder zu unserer Stärke zurückfinden, die wir bis vor zwei Wochen noch gehabt haben.“



Immerhin: „Trotz der Mega-­Enttäuschung gibt es ein paar positive Aspekte zum Mitnehmen. Bis zum nächsten Rennen in Argentinien werden wir uns sammeln, alles anschauen und dann so weitermachen wie zu Saisonbeginn, damit wir sofort wieder dort anknüpfen, wo wir vor kurzem aufgehört haben.“



In der WM-Gesamtwertung belegt der Pflugdorfer nach zwei von 21 Rennen mit sechs Punkten den 14. Platz. Das nächste Rennen findet am Sonntag, 3. April, auf dem „Autodromo Termas de Rio Hondo“ in Argentinien, 1.185 Kilometer nordwestlich von Buenos Aires entfernt, statt. Dort hoffentlich wieder mit einem besseren Marcel Schrötter…