Marcel Schrötter dreht sich im Kreis

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Beklagte in Argentinien schlechten Grip beim Beschleunigen ebenso wie beim Bremsen: Moto2-Pilot Marcel Schrötter aus Pflugdorf. © Glänzel

Pflugdorf/Rio Hondo – Katar, Indonesien, Argentinien und am kommenden Wochenende Texas – für den Pflugdorfer Motorrad-Profi Marcel Schrötter heißt es derzeit: viele Flugmeilen – aber leider wenig WM-Punkte. Von seinem vor der Saison gesteckten Ziel, bei jedem Moto2-Rennen ums Podium mitzufahren, ist der 29-Jährige aktuell meilenweit entfernt.

Platz 10 beim Auftakt in Doha, nur 16. auf Lombok und mit Rang 12 im „Autodromo Termas de Rio Hondo“ in Argentinien jetzt trotz „beherzter Leistung“, wie er selbst sagt, wieder ein enttäuschendes Ergebnis beim Sieg des Italieners Celestino Vietti. Da muss die alte Erkenntnis von Weltmeister und Fußball-Philosoph Andy Brehme „Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß“ wohl in „Haste Scheiße am Reifen, haste Scheiße am Reifen“ umgeändert werden...



Schrötter erklärt: „Der Grand Prix von Argentinien ist von einigen widrigen Umständen beeinflusst worden. So hatte das lange Warten auf fehlende Fracht aus Indonesien die Absage des ersten Trainingstags und ein geschrumpftes Vorbereitungsprogramm als Konsequenz.“ Für den Profi vom Memminger Liqui Moly Intact GP-Team reichte es so nur zu Startplatz 18. Nach Rang 10 im Warm Up waren die Hoffnungen auf eine starke Vorstellung im Rennen groß, doch es lief erneut nicht rund: „Ich hatte von Anfang an das Gefühl, mit stumpfen Waffen kämpfen zu müssen. Ich hatte massive Grip-Probleme, sowohl auf der Bremse als auch in der Beschleunigung. Erst mit zunehmender Renndistanz, als der Gummi am Reifen weniger wurde, hat sich die Situation ein wenig gebessert. Schade, weil eigentlich am Anfang viel mehr Grip vorhanden sein soll. So ist mir die Gruppe vor mir davongefahren. Ich hatte absolut keine Chance dranzubleiben. Daher blieb mir nichts anderes übrig, als meine Verfolger zu kontrollieren und hinter mir zu lassen. Ich habe gepusht so viel ich konnte, aber Rang 12 war in diesem Rennen das Maximum.“ Dafür gab‘s vier WM-Pünktchen.



Deutschlands einziger Pilot in der Moto2-WM enttäuscht: „Leider haben wir die letzten eineinhalb Rennwochenenden verloren. Sowohl in Indonesien als auch in Argentinien haben wir uns im Kreis gedreht. Erst im Warm-Up haben wir ein Paket gefunden, dass wieder funktioniert und auf dem man aufbauen kann. Aber es fehlte ein Trainingstag, der notwendig gewesen wäre, das Motorrad auf diese Strecke und Verhältnisse abzustimmen.“



Schrötters Resümee: „Argentinien 2022 war ein sehr ungewöhnlicher Grand Prix. Wir dürfen jetzt nicht lockerlassen und werden weiterhin alles geben. Hoffentlich können wir den eingeschlagenen Trend in Austin fortsetzen. Nachdem ich mit einem super Gefühl aus dem Winter gekommen bin, waren die letzten Rückschläge, damit meine ich Mandalika und Rio Hondo, für uns alle sehr schwer zu verkraften. Darüber hinaus wirkt sich so etwas natürlich negativ auf das Selbstvertrauen aus, weil plötzlich Zweifel aufkommen, ob nicht alles an einem selbst liegt. Aber innerhalb ein paar Wochen verlernt man seinen Beruf nicht. Ein großer Dank an das gesamte Team für seinen Einsatz. Das Motorrad ist erst spät nachts fertiggeworden, nachdem sie es komplett zerlegt und wieder neu aufgebaut haben. Ich hoffe, dass all diese Mühe nicht umsonst war und wir unseren Weg wieder finden und sehr bald dafür belohnt werden.“



In der WM-Gesamtwertung belegt der Pflugdorfer nach drei von 21 Rennen mit zehn Punkten den 14. Platz. Das nächste Rennen findet am kommenden Sonntag, 10. April, in Austin im US-Bundesstaat Texas statt. Der Kurs ist eine der Lieblingsstrecken von Marcel Schrötter. An Ostern hat er dann frei.