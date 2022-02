Marcel Schrötter #23 ist mit den Tests zufrieden

Von: Thomas Ernstberger

Zufrieden mit dem Testauftakt vor der WM-Saison 2022: Marcel Schrötter. © Glänzel

Pflugdorf/Portimao – Der Countdown läuft. Nur noch anderthalb Wochen, dann startet die Motorrad-Weltmeisterschaft mit dem Wüsten-Nachtrennen in Doha (Katar) in die längste Saison aller Zeiten. 21 Rennen stehen 2022 auf dem Programm der drei WM-Klassen. Für den Pflugdorfer Motorrad-Profi Marcel Schrötter, in diesem Jahr erneut der einzige deutsche Fahrer, heißt das: Die heiße Phase der Vorbereitung hat begonnen.

Die gesamte Moto2-Elite traf sich am vergangenen Wochenende zum ersten Kräftemessen auf dem portugiesischen „Autó­dromo Internacional do Algarve“, einem anspruchsvollen, relativ neuen Rundkurs nahe der Küstenstadt Portimao im Süden des Landes. Der 29-jährige Kalex-Pilot und seine neu zusammengestellte Technik-Crew, angeführt vom erfahrenen Spanier Fausto Bencivenni, waren mit den Tests zufrieden: „Wir konnten dort anknüpfen, wo wir in der Vorwoche nach der Rückkehr aus der Winterpause in Jerez aufgehört hatten.“



Dabei waren die Verhältnisse nicht einfach: Starke Winde und niedrige Temperaturen erschwerten Teams und Fahrern ihre Setup-Arbeiten. Mit nur wenigen Runden in der ersten Session gelang Schrötter als Vierter dennoch ein eindrucksvoller Start. Diese Leistung konnte er am Nachmittag mit Platz 5 und einer um 1,1 Sekunden schnelleren Rundenzeit bestätigen. In der dritten und letzten Trainingseinheit landete der Pflugdorfer auf Rang 7, was schließlich der 8. Platz mit nur 0,4 Sekunden Rückstand auf die Tagesbestzeit bedeutete.



„Es war auf jeden Fall ein positiver Test“, bilanzierte Schrötter. „Wir waren auf Anhieb gut dabei. Meine erste fliegende Runde konnte sich schon sehen lassen. Noch dazu auf einer Strecke wie dieser. Das zeigt, dass ich mich wohlfühle und dass wir unser Vorhaben, bei jeder Gelegenheit unsere Qualität zu zeigen, gut umsetzen. Seit unserem Jerez-Test habe ich in jeder Hinsicht viel Spaß. Und zwar nicht nur auf dem Motorrad, sondern auch, was die Arbeit mit meinen Jungs angeht, weil wir immer interessante Schritte machen“.



Die Nummer 23 musste aber auch erkennen: „Dabei kommt nicht immer Positives heraus, aber das ist normal. Wie zum Beispiel in unserem letzten Run am späten Nachmittag, als wir an der Sitzposition unbedingt noch etwas ausprobieren wollten. Dafür mussten wir neue Reifen reinstecken, weil die Gebrauchten bereits ziemlich durch waren. Es war leider eine unserer unangenehmeren Erfahrungen, die Reifen länger am Leben zu halten. Ohne dieser Schwierigkeit hätte ich am Ende gar nicht mehr gewechselt. Letztendlich habe ich mich in dieser Situation weniger wohl gefühlt. Trotzdem war es gut, dass wir uns diese Sache noch angeschaut haben, da wir diesen Punkt nun aussortieren können.“



Das Resümee des Pflugdorfers: „Insgesamt war es ein erfreulicher Testauftakt dieser finalen Saisonvorbereitungen.“ Heißt: Schrötter ist gerüstet für den Auftakt im Wüstenstaat, in dem Ende des Jahres auch die Fußball-WM stattfindet.