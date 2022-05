Lucky Luc Göttlicher in den Top Ten

Teilen

Hatte beim Auftakt des Northern Talent Cups in Le Mans ständig Probleme mit dem Grip: Luca Göttlicher aus Schwifting. © David Clares Pozo

Schwifting – Unter für Le Mans überraschend warmen und sonnigen Bedingungen ist jüngst die neue Saison des Northern Talent Cup im Rahmen der Motorrad-Weltmeisterschaft gestartet. Mit dabei: Luca Göttlicher, Nachwuchs­pilot aus Schwifting.

Der französische Circuit Bugatti ist Neuland für Luca Göttlicher. Dementsprechend als noch „hervorragend“ anzusehen war der 13. Startplatz im 25 Fahrer starken Teilnehmerfeld nach dem Qualifying. Für die beiden ersten Rennen lag die Distanz bei 15 Runden. 27 Grad Luft, 35 Grad Asphalt. Nach einem soliden Start verhindert ein Sturz im vorderen Feld frühzeitig den Anschluss zur Führungsgruppe für den Deutschen. In Runde zwei gelang Luca dann der Einzug in die Top-10 und bald auch der Wiederanschluss zu den Vorderen. Bis zum Überqueren der Ziellinie kann er bis auf Platz 8 selbstständig vorfahren und rückt dann nach einer Zeitstrafe eines Konkurrenten noch einen Platz weiter vor. „Im ersten Rennen hatten wir ein sehr gutes Gefühl. Nachdem wir wegen eines Sturzes vor uns den Anschluss zur Führungsgruppe verloren hatten, konnte ich eine gute Pace finden und die Führungsgruppe wieder einholen. Leider nutzte ich dafür recht viel des hinteren Reifens, also blieb es bei einem 7. Platz.“

Fast kein Grip



Noch wärmer war es am Sonntag beim zweiten Renntag. Das verursacht von Beginn an Grip-Probleme am Hinterrad und macht das Rennen eher zu einem Kampf, weiß Göttlicher. Am Ende kann er mehr oder weniger seine Position halten und kommt als Zwölfter ins Ziel. „Im zweiten Rennen hatten wir schwierige Streckenverhältnisse, mit sechs Grad höheren Lufttemperaturen als am restlichen Wochenende und noch extremeren Streckentemperaturen. Dadurch überhitzte mein Hinterrad und ich hatte fast von Anfang an keinen Grip.“



Insgesamt ergibt das Le Mans-­Rennwochenende 13 Punkte für die Meisterschaft und einen zufriedenstellenden 9. Platz. Vorerst. Das stimme positiv für die Läufe in Oschersleben. Luca Göttlichers Rückblick: „Insgesamt sind wir mit dem Wochen­ende zufrieden. Wir haben einige Punkte gefunden, an denen wir für Oschersleben arbeiten können und schauen zuversichtlich ins Rennjahr.“

Akribisch in der Box: Luca Göttlicher beim Auftakt des Northern Talent Cups in Le Mans, wo der Schwiftinger gleich mal in die Top Ten fuhr. © David Clares Pozo