Motorrad-WM in Portugal: Marcel Schrötter aus Pflugdorf wird Vierter

Von: Thomas Ernstberger

Schrötter fuhr in Portugal mit seiner Kalex auf Platz 4. © LIQUI MOLY Intact GP

Pflugdorf/Portimao – Dunkle Regenwolken über der portugiesischen Algarveküste, ungewohnt niedrige Temperaturen – und ein denkwürdiges, turbulentes Rennen. Im fünften Lauf zur Motorrad-WM, dem Grand Prix von Portugal in Portimao, fuhr der Pflugdorfer Profi Marcel Schrötter wie schon vor zwei Wochen in Austin/Texas auf den vierten Platz. Dabei profitierte der Kalex-Pilot vom Memminger Liqui Moly Intact GP-Team allerdings von einem Massencrash, wie es ihn zuvor noch nie gegeben hatte.

In der neunten Runde flogen elf der 30 Fahrer – in erster Linie die ganz vorne – in der einzigen regennassen Kurve von der Strecke und landeten im Kiesbett. Abbruch des Rennens, rote Flagge! Da es keiner innerhalb der vorgeschriebenen fünf Minuten zurück in die Box schaffte, mussten alle „Sturzpiloten“ beim Re-Start zuschauen. Schrötter hatte Glück: Nach Startplatz 12 (nach der besten Trainingszeit am Freitag) lag er nur auf Platz 17 – und hatte mit dem Massensturz nichts zu tun.



Beim neu gestarteten Sprint-Rennen, einem „Wet Race“ über sieben Runden (trotzdem volle Punktewertung), waren nur noch 17 Fahrer dabei. Darunter Schrötter auf dem achten Startplatz. Von da kam der 29-jährige Oberbayer prima weg – und lag schnell hinter dem späteren Sieger Joe Roberts (USA) auf Rang zwei. Der sechste Podestplatz in Schrötters Renn-Karriere schien möglich. Aber am Schluss musste er sich hinter dem WM-Gesamtführenden Celestino Vietti aus Italien, einem Schützling der Motorrad-Legende Valentino Rossi, und dem Spanier Jorge Navarro einreihen. Mit Platz 4 war die Nummer 23, der Freundin Michelle am Rand der Rennstrecke die Daumen drückte, aber nicht unzufrieden: „Das war auch ohne Podiumsplatz gut“, schrieb er am Montag dem KREISBOTEN-Reporter.

Schrötters größter Fan: Freundin Michelle drückte in Portugal die Daumen. © Facebook/Schrötter

Die erste Enttäuschung war da schon weggesteckt: „Die 13 Punkte für diesen vierten Platz nehmen wir gerne mit – auch wenn die Chance auf das Podium da und sogar der Sieg nicht außer Reichweite war. Roberts hat vom Start weg alles richtig gemacht und war nach einer Runde weg. Bei dieser kurzen Distanz ist es kaum möglich, die Lücke zuzufahren. Ich habe dennoch alles gegeben, nachdem wir uns im ersten Rennen unheimlich schwergetan haben. Aus diesem Grund ist uns der Abbruch entgegengekommen“, gibt Schrötter zu. „Bis zum Neustart konnten wir Modifikationen am Motorrad vornehmen und die Reifen wechseln. Irgendetwas muss mit dem ersten Satz nicht in Ordnung gewesen sein, denn in der ersten Runde nach dem Neustart war ich sofort über eine Sekunde schneller. Am Ende des Tages hätte ich trotzdem auf dem Podium stehen müssen.“ Von TV-Experte Stefan Bradl, dem Weltmeister von 2011, gab’s nach dem Rennen ein Extra-Lob für Schrötter: „Er hat alles probiert und seine Sache gut gemacht. Das ist ein solides, gutes Ergebnis und die Bestätigung, dass der Trend nach vorne geht.“



In der WM-Gesamtwertung der Moto2-Klasse hat sich der Pflugdorfer nach fünf von 21 Rennen mit 36 Punkten vom zehnten auf den achten Platz verbessert. Das nächste Rennen, der „Gran Premio de Espana“, findet bereits am kommenden Sonntag, 1. Mai, au f dem „Circuito de Jerez“ in Spanien statt. Rennbeginn wieder um 12.20 Uhr.