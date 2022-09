Zum Auftakt ein Pünktchen für Dießens Fußball-Damen

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Auch in der Offensive stark: MTV-Kapitän Maria Breitenberger (rotes Trikot). © Ernstberger

Dießen – Der erste Punkt in der Bezirksoberliga für die Fußball-Frauen des MTV Dießen. Der Landesliga-Absteiger holte am Samstag in einer packenden Partie ein 0:0 gegen den TSV Eching. Auch wenn keine Tore fielen: Trainer Nico Weis war nach der Partie hochzufrieden. „Ein Superspiel“, freute er sich. „Wir waren absolut auf Augen­höhe.“

Zu ungewohnter Zeit (Anpfiff war schon um 11.30 Uhr) spielten beide Teams erfrischend nach vorne und hatten gute Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Aber Zoe Kleins 20-Meter-Knaller landete nur an der Querlatte und nach einer Reihe von starken Flankenläufen von Andrea Bichler konnten die Gäste immer in der Zentrale klären. Auf der anderen Seite kratzte Nele Baur den Ball von der Linie, zudem zeigte Torfrau Larissa Müske eine Reihe von prima Paraden.



„Ein dreckiger 1:0-Sieg wäre auch möglich gewesen“, meinte MTV-Kapitän Maria Breitenberger. Aber auch für die Echinger – so war’s ein letztlich gerechtes Ergebnis zum Auftakt der Punktspielrunde. Beim MTV feierten mit Marie Böck, Valerie Zenker und Hannah Boye gleich drei Youngsters ihr Debüt in der Ersten. Leni Bonomo gab ihr Punktspiel-Comeback und Baby Samuel war hinterher der Star des Nachmittags. Es war ein gelungener Neuanfang, der gemeinsam in der Kabine gefeiert wurde: Bundesliga-2:2 der Bayern (die meisten Mädels sind Fans der „Roten“) gegen Stuttgart (Coach Weis ist glühender VfB-Anhänger) gucken.



Das erste Auswärtsspiel steht am kommenden Samstag um 17 Uhr beim TV Altötting auf dem Programm.