MTV Dießen: Damen zum achten Mal ungeschlagen

Carolin Bader traf per Kopf zum 3:1-Endstand. © MTV Dießen

Am Samstag hat der MTV Dießen die nächsten 3 Punkte an den Ammersee entführt. Mit 3:1 siegte das Team von Coach Nico Weis in Neuried. Bereits zum achten Mal in Folge blieben die Dießenerinnen ungeschlagen.

Beide Teams traten mit einer dünnen Personaldecke mit nur 12 Spielerinnen im Kader an. Die Zuschauer sahen ein Spiel mit vielen Torszenen und einigen Merkwürdigkeiten. Schon die erste gefährliche MTV-Ecke landete am Pfosten. Wenige Minuten später parierte Neurieds Torhüterin gegen MTV Kapitän Maria Breitenberger. Nach 16 Minuten ging der MTV nach einem von zahlreichen gefährlichen Eckbällen mit 1:0 in Führung. Carolin Bader köpfte die Hereingabe von Zoe Klein aus einer Spielertraube heraus, Neuried versuchte auf der Linie zu klären, der Schiedsrichter sah den Ball bereits hinter der Linie. Dießen erspielte sich weitere gute Möglichkeiten. Nach einer halben Stunde klärte die MTV-Defensive eine Hereingabe aus dem Strafraum, ein plötzlicher Elfmeterpfiff überraschte alle Beteiligten. Den Strafstoß entschärfte Dießens Torhüterin Larissa Müske.



In der zweiten Spielhälfte bemühten sich die Gastgeberinnen um Spielkontrolle, kamen aber nur selten zwingend vor das MTV-Tor. Dießen konterte immer wieder gefährlich. Kristina Spitzer flankte in der Schlussphase von der Grundlinie auf Andrea Bichler, die zum vermeintlichen 2:0 einköpfte. Der Schiedsrichter erkannte das Tor ab. „Niemand auf dem Platz weiß warum,“ schüttelte Coach Weis den Kopf. „Schade um das tolle Tor!“ Fast im Gegenzug ein Freistoßpfiff an der Strafraumkante für die Gastgeberinnen, der anschließende Freistoß landete abgefälscht vor den Füßen von Madeleine Kreisel, die zum 1:1 einschieben konnte. Dießen antwortete sofort. Zoe Klein umkurvte eine Gegenspielerin und zog aus 18 Metern ab, der Ball schlug zur erneuten Führung zum 2:1 im langen Eck ein. Kurz vor Schluss war es dann wieder ein Standard, Zoe Klein mit einem schönen Freistoß auf Carolin Bader, die per Kopf zum 3:1 Endstand traf.



Am Sonntag muss der MTV Dießen nun ein zweites Mal nach Saaldorf reisen, nachdem das Spiel vor drei Wochen wegen eines Gewitters nach 60 Minuten abgebrochen worden war.