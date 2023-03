MTV Dießen: gute Aufstiegschancen in die Kreisliga

Von: Susanne Greiner

Die Erste Mannschaft der MTV Herren kann sich freuen: Sie siegte 6:1 gegen den FC Bad Kohlgrub. © MTV Dießen

Dießen – Erfolgreicher Start für die erste Mannschaft des MTV Dießen in die Aufstiegsrunde zur Kreisliga: Gegen den FC Bad Kohlgrub konnten die MTV-Herren am Sonntag einen 6:1-Heimsieg einfahren.

„Die Phase nach unserem frühen Führungstreffer war nicht so gut“, sagte MTV-Trainer Philipp Ropers nach dem Abpfiff. „Aber davor und danach haben wir eine tolle Leistung gezeigt und absolut verdient gewonnen“.



Der MTV begann vor heimischer Kulisse stark und ging schon nach wenigen Minuten durch Dominik Wagner in Führung, der einen Querpass von Kim Herterich mit viel Einsatz über die Linie drückte. Anschließend ließ das Team vom Ammersee die Gäste aber ins Spiel kommen und musste nach zwei Aluminiumtreffern den mittlerweile verdienten Ausgleich hinnehmen. Dieser schien dann wie ein Wachmacher, die Diessener wurden wieder stärker und erarbeiteten sich einige gute Torchancen. Kurz vor der Pause brachte Kim Herterich seine Mannschaft mit einem sehenswerten Abschluss nach einem Eckball von Moritz Loh wieder in Führung.



Die zweite Halbzeit begann so, wie die erste aufgehört hatte: Mit einem Treffer von Kim Herterich, der eine Hereingabe von Marcel Pachebat nur noch ins leere Tor schieben musste. In der Folge dominierte der MTV das Spiel komplett, ließ kaum mehr gegnerische Angriffe zu und erspielte sich zahlreiche klare Tormöglichkeiten. Spielertrainer Philipp Ropers mit einem schönen Fernschuss nach Ballgewinn von Ludwig Schranner, Sebastian Kropp nach einem Freistoß von Moritz Loh und Alexander Neiser nach Vorlage von Dominik Wagner erzielten die weiteren Tore zum 6:1-Endstand.



„Auch für einen deutlichen Sieg gibt es nur drei Punkte. Wir wollen nächste Woche nachlegen“, richtete Ropers den Fokus auf das Auswärtsspiel am kommenden Sonntag beim TSV Unterammergau.



Die Zweite Mannschaft des MTV kam im Anschluss nach einer hartumkämpften Partie gegen den TSV Oberammergau nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und tritt am nächsten Sonntag ebenfalls auswärts in Unterammergau an.