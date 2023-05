MTV Dießen: Sieg und Tabellenspitze verpasst

Unentschieden: Die erste Mannschaft des MTV Dießen schafft den Sprung an die Tabellenspitze nicht mehr. © MTV Dießen

Dießen – Trotz einer starken Leistung ist die erste Mannschaft des MTV Dießen am Sonntag zuhause gegen den WSV Unterammergau nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus gekommen und hat damit den Sprung an die Tabellenspitze verpasst.

In einer intensiven Partie war das Team vom Ammersee von Anfang an spielbestimmend. Die Mannschaft ließ sich dabei auch durch einen frühen 0:1-Rückstand durch einen verwandelten Strafstoß nicht verunsichern und ließ Ball und Gegner laufen. Trotz einiger Angriffe und guter Möglichkeiten wollte der Ausgleich in der ersten Hälfte aber noch nicht gelingen.



Auch nach Wiederanpfiff kontrollierte der MTV das Spiel weiterhin und machte immer mehr Druck. Die Gäste beschränkten sich vorrangig auf die Defensive und verpassten bei zwei Kontern einen weiteren Treffer. In der Schlussphase nutzte erst Kim Herterich einen Fehler nach einem langen Ball von Christian Rid zum längst überfälligen 1:1-Ausgleich, dann drückte die Mannschaft in den verbleibenden Minuten noch auf den Siegtreffer. Nach dem insgesamt dritten Aluminiumtreffer und weiteren vergeben Chancen blieb es aber bei einem Unentschieden, mit dem Unterammergau mit Blick auf die Tabellensituation sicher besser leben kann als Dießen.