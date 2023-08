MTV-Dießen-Herren wollen auswärts nachlegen

Dießen - Nach dem Heimsieg zum Auftakt in die Kreisliga will die Erste Mannschaft des MTV Dießen am kommenden Sonntag um 15 Uhr auswärts beim ebenfalls erfolgreich gestarteten FC Wildsteig/Rottenbuch die nächsten drei Punkte nachlegen.

„Unser Start war gut. Diese Leistung wollen wir nun bestätigen“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers vor dem Spiel. Vor knapp zehn Jahren standen sich die beiden Mannschaften das letzte Mal gegenüber. In der Saison 2013/2014 konnte das Team vom Ammersee Hin- und Rückspiel in der A-Klasse gegen den SV Wildsteig für sich entscheiden. Seitdem ist viel Zeit vergangen, Wildsteig fusionierte mittlerweile mit dem TSV Rottenbuch zu einem gemeinsamen Verein und auf Dießener Seite standen nur Ropers und Rückkehrer Vincent Vetter schon damals auf dem Platz. Dennoch will der MTV an die alte Bilanz anknüpfen und weitere wichtige Punkte sammeln.

„Wir wissen, dass es ein schweres Spiel wird. Wir wollen aber auch auswärts gewinnen“, gibt Ropers die Marschroute für sein Team vor.

Die Zweite Mannschaft des MTV ist nach dem Unentschieden zum Saisonstart in der B-Klasse am kommenden Wochenende spielfrei.