„Wir wollen auch auswärts gewinnen!“

Ein „schweres Spiel“ gegen den WSV Unterammergau liegt vor den Herren des MTV Dießen. © Achhammer

Dießen - Nach dem starken Auftakt in die Aufstiegsrunde zur Kreisliga will die erste Mannschaft des MTV Dießen am Sonntag um 14 Uhr beim WSV Unterammergau die nächsten drei Punkte nachlegen.

„Unser Start war gut. Diese Leistung wollen wir nun bestätigen“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers vor dem Spiel. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams liegt bereits einige Jahre zurück. In der Saison 2016/2017 kam der MTV in zwei Kreisklassen-Partien nicht über ein Unentschieden und eine Niederlage hinaus. Diese Bilanz will Dießen am Wochenende mit einem Sieg aufbessern und damit in der Tabelle an Unterammergau vorbeiziehen.

„Wir wissen, dass es ein schweres Spiel wird. Wir wollen aber auch auswärts gewinnen“, gibt Ropers die Marschroute für sein Team vor.



Die zweite Mannschaft des MTV will anschließend um 16 Uhr ebenfalls drei Punkte für den Klassenerhalt in der B-Klasse aus Unterammergau mitnehmen.