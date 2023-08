MTV Dießen: Die Herren verlieren auch zuhause

Die zweite Niederlage in Folge musste die Erste des MTV Dießen am vergangenen Sonntag hinnehmen. © MTV Dießen

Dießen - Am vergangenen Sonntag hat die erste Mannschaft des MTV zuhause gegen den WSV Unterammergau die zweite Niederlage in Folge kassiert und blieb beim 0:2 auch erneut ohne eigenen Treffer.

„Aktuell reichen unsere Leistung und das Spielglück leider nicht, um zu treffen oder zu punkten“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach der Partie.

Die erste Halbzeit verlief insgesamt ausgeglichen, die besseren Tormöglichkeiten hatten aber die Gäste. Zwei konnte Torwart Michael Heinrich noch mit starken Paraden entschärfen, nach einer knappen halben Stunde mussten die Dießener aber doch das 0:1 hinnehmen. Mit diesem Zwischenstand ging es nach einigen vergebenen Halbchancen dann auch in die Pause.



Nach dem Seitenwechsel fand das Team vom Ammersee besser ins Spiel und drückte immer mehr auf den Ausgleichstreffer. Trotz einiger guter Abschlüsse wollte dieser aber wie in der Vorwoche einfach nicht fallen. Stattdessen fing sich der MTV in der Schlussphase durch einen der wenigen Konter noch ein weiteres Gegentor zum 0:2-Endstand.



„Wir sind nicht gut gestartet, wollen nun aber die beiden weiteren Spiele für uns entscheiden“, richtete Ropers den Fokus auf den Rest der englischen Woche.



Erst steht am Mittwoch das Pokal-Viertelfinale im Kreis Zugspitze beim Ligakonkurrenten TSV Altenstadt an, dann schon am Samstag das nächste schwere Ligaspiel beim TSV Peißenberg.

Die Zweite Mannschaft des MTV konnte sich im Anschluss mit einem verdienten 3:1-Sieg gegen die Reserve des SV Wielenbach drei Punkte erspielen und tritt am kommenden Samstag auch in Peißenberg an.