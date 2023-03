Noch immer kein Spielglück in Sicht

Zoe Klein sorgte in der ersten Spielhälfte für die Führung des MTV Dießen. © FKN

Dießen – „Irgendwann wird diese miese Serie abreißen, die Mädels tun wirklich alles dafür,“ hadert Coach Weis nach der nächsten knappen Auswärtsniederlage der Dießener Damen gegen Eching.

Dießen trotzte dem schlechten Wetter, kam nach einigen Minuten gut ins Spiel und ließ in der ersten Halbzeit kaum gefährliche Torabschlüsse zu. Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff ging der MTV verdient in Führung, die er bis zur Pause halten konnte.



In der zweiten Halbzeit kam der TSV Eching stark verbessert aus der Kabine, drückte den MTV Dießen phasenweise in die eigene Hälfte, ohne die ganz großen Torchancen herauszuspielen. Es brauchte zwei unglückliche Querschläger in der MTV Defensive, der Ball fiel Tamara Rudzki vor die Füße, die nach einer Stunde aus 18 Metern zum Ausgleich traf. Der MTV verlor nun die wichtigen Zweikämpfe, nur wenige Minuten später rutschte ein Schuss aus 25 Metern durch bis ins lange Eck und brachte den TSV Eching 2:1 in Führung. Die Dießenerinnen warfen nun alles nach vorne, vor allem nach Standardsituationen brannte es im Echinger Strafraum lichterloh. Kurz vor Schluss verließ den MTV das Spielglück endgültig. Andrea Bichler wurde von ihrer Gegenspielerin im Strafraum zu Fall gebracht, der souverän leitende Schiedsrichter verlegte das Foul jedoch vor den Strafraum und verweigerte Dießen den fälligen Strafstoß. So blieb es bei der nächsten bitteren 1:2 Niederlage.



Am kommenden Samstag spielt der MTV Dießen gegen Altötting um 15 Uhr im Ammerseestadion.