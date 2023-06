MTV Dießen verliert Relegations-Hinspiel gegen Otterfing

Von: Susanne Greiner

Der Start des MTV Dießen in der Relegation hat nicht ganz so funktioniert wie gewünscht. © MTV Dießen

Dießen - Das ist kein guter Start für die erste Herren-Mannschaft des MTV Dießen. Beim Relegationshinspiel gegen den TSV Otterfing verloren die Ammersee-Fußballer mit 1:2 - obwohl der MTV laut Spielertrainer Philipp Ropers „die bessere Mannschaft war“.

Allerdings nicht am Anfang: Da waren die Otterfinger Gastgeber tonangebend und gingen in der 7. Minute mit 0:1 in Führung. Nach einer Viertelstunde wachte das Ammersee-Team auf und konnte einige gute Torchancen erspielen. Mit dem Halbzeitpfiff war es Kapitän Ludwig Schranner, der eine Freistoßflanke von Philipp Ropers zum überfälligen 1:1-Ausgleich ins Tor köpfte.

In der zweiten Halbzeit blieb das von langen Bällen und Standardsituationen geprägte Spiel weiter hart umkämpft. Nach vorne spielte vor allem der MTV, verpasste aber trotz starker Angriffe und guter Tormöglichkeiten den verdienten Führungstreffer.

In der 90. Minute bekam Otterfing einen Foulelfmeter und verwandelte diesen zum 1:2-Siegtreffer. „Wir werden für das Rückspiel bereit sein und zuhause gewinnen“, ist sich Ropers vor dem Heimspiel am Samstag um 15 Uhr sicher. Dann will die Erste Mannschaft des MTV Dießen zuhause den TSV Otterfing im Rückspiel der Relegation schlagen - und so den Durchmarsch in die Kreisliga perfekt machen.