MTV Dießen: Nächster Schritt Richtung Kreisliga?

Teilen

Vielleicht wird´s ja was mit der Kreisliga: Der MTV Dießen will beim Spiel am Sonntag alles geben. © MTV Dießen

Dießen - Nach dem wichtigen Heimsieg am vergangenen Wochenende will die erste Mannschaft des MTV Dießen am Sonntag um 15 Uhr beim FC Kochelsee-Schlehdorf den nächsten Schritt in Richtung Kreisliga machen.

„Wir wollen auswärts eine starke Leistung und drei weitere Punkte nachlegen“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers vor der Partie.



Im Hinspiel am Ammersee trennten sich die beiden Mannschaften nach einem harten Duell mit einem 2:2. In der Tabelle steht Dießen aktuell auf dem Relegationsplatz und damit einen Rang und zwei Punkte vor Schlehdorf. Am Kochelsee will der MTV diesen Vorsprung mit einem Sieg weiter ausbauen - und an der Tabellenspitze dranbleiben. „Wir haben uns sehr gut vorbereitet und wollen das Spiel gewinnen“, gibt Ropers die Marschroute für sein Team vor.



Die zweite Mannschaft des MTV fährt bereits am Samstag nach Schongau und will dort um 117 Uhr bei Türk Gücü mit einem Auswärtssieg den Klassenerhalt in der B-Klasse sichern.