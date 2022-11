MTV Dießen: Ropers plant den Durchmarsch

Von: Thomas Ernstberger

Peilt mit dem MTV den Durchmarsch an: Dießens Trainer Philipp Ropers. © Ernstberger

Dießen – Die erste Mannschaft hat als Aufsteiger in der Kreisklasse die Aufstiegsrunde erreicht, die Zweite steigt aus der C- in die B-Klasse auf: Trotz eines großen Umbruchs im Sommer fällt das Fazit der Dießener Herren für das Fußballjahr 2022 sehr positiv aus.

„Der Umbruch ist uns herausragend gut gelungen. Wir sind absolut stolz auf das, was wir in diesem Jahr erreicht haben“, bilanziert Philipp Ropers, der als Spielertrainer für beide Mannschaften verantwortlich ist. Seit seiner Knieverletzung in der Vorbereitung agiert der 29-jährige BFV-Verbandstrainer allerdings (vorübergehend) „nur“ als Trainer.



Nach dem Aufstieg der Ersten in die Kreisklasse gab es im Sommer durch einige Wechsel in höhere Ligen (unter anderem Luis und Vincent nach Kaufering, Jan Verhülsdonk nach Utting) und altersbedingte Rücktritte einen großen Umbruch, der sich auf beide Mannschaften auswirkte. Dem sportlichen Erfolg tat das aber keinen Abbruch. Die erste Mannschaft qualifizierte sich in der ausgeglichenen Kreisklasse 5 als Tabellendritter mit 24 Punkten und 27:23 Toren aus 14 Spielen für die Aufstiegsrunde. Dort kämpft das Team im neuen Jahr mit fünf weiteren Vereinen wieder um den Aufstieg, diesmal um den in die Kreisliga.



Dass der MTV in den letzten beiden Vorrundenspielen einige Punkte liegen ließ und so nur zwei statt möglicher vier oder sechs Punkte mitnimmt, ist dabei lediglich ein kleiner Wermutstropfen. „Natürlich hätten wir gerne eine bessere Ausgangsposition gehabt. Wir haben dennoch eine gute Vorrunde gespielt und freuen uns sehr über die Qualifikation für die Aufstiegsrunde“, sagt Ropers.



Die Zweite schloss die Vorrunde in der C-Klasse 4 nach zwölf Spielen mit 25 Punkten und 23:10 Toren als Tabellenerster ab. Nach dem neuen Liga­modus steigt das Team damit schon im Winter auf und spielt dann im Frühjahr in einer B-Klassen-Abstiegsrunde um den Klassenerhalt. „Der Aufstieg war ein hart erarbeiteter und wirklich toller Erfolg, vor allem, da sie im Sommer zahlreiche Spieler an die Erste abgegeben hatte“, so Ropers.



Nach einer „Verschnaufpause“ geht’s am 10. Dezember weiter. Der MTV spielt dann bei der Hallenmeisterschaft. Am 7. Februar startet die Vorbereitung auf die Punktspiele 2023. Zu- oder Abgänge sind grundsätzlich keine geplant. Ropers: „Wir werden mit beiden Teams stark genug sein, um unsere Ziele zu erreichen – mit der Ersten der Durchmarsch in die Kreisliga und mit der Zweiten der Verbleib in der B-Klasse.“