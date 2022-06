„Mucki“ Eichberg: König ohne Krone

Von: Thomas Ernstberger

Das Top-Torjäger-Duo der Kreisliga: „Mucki“ Eichberg (rechts) und Jonathan Krukow. © Ernstberger

Utting – 31 Tore in 26 Spielen – das ist ein Super-Schnitt von 1,20 Treffern pro Partie. Damit war Manuel „Mucki“ Eichberg (26) von Fußball-Kreisli­gist TSV Utting sogar besser als Bayern-Star Robert Lewandowski, der in der abgelaufenen Saison in 34 Bundesligaspielen 35 Mal getroffen hat – macht einen Schnitt von 1,03.

Mit seinen 31 Buden wurde Eichberg natürlich Torschützenkönig der Uttinger und hatte großen Anteil am 3. Platz des Aufsteigers. Die Krönung, die Krone des besten Torschützen aller Zugspitz-Kreisligen, blieb dem Top-Stürmer vom Ammersee allerdings versagt. Weil einer noch besser war und ein Tor mehr erzielte: Georg Kutter (24) von Bezirksliga-Aufsteiger TSV Murnau (setzte sich in der Relegation gegen den TSV Peiting durch) trug sich – nicht zuletzt dank eines „Fünferpacks“ im letzten Saisonspiel gegen den SV Polling – 32 Mal in die Torschützenliste ein und überholte „Mucki“ auf der Zielgeraden.



„Schade für ihn und schade für die Mannschaft“, bedauert Uttings Trainer Peter Bootz. Denn Eichberg verpasste damit die „Krone“ – und die Uttinger 15 Träger Weißbier, die eine Brauerei als Prämie für den erfolgreichsten Torschützen der Kreisligen ausgesetzt hatte.



Kleiner, allerdings alkohol-freier Trost: Utting stellt zwar nicht den Top-Torjäger, dafür aber das erfolgreichste Tor-Duo: Jonathan Krukow (25) brachte es auf 21 Saisontreffer. Das Sturm-Duo vom Ammersee hat damit 52 von insgesamt 69 Uttinger Toren erzielt.



Zurück nach Gilching



Die erfolgreiche Sturm-Reihe wird es in der neuen Saison allerdings nicht mehr geben. Eichberg (spielte schon mit dem SV Raisting in der Landesliga) will noch einmal höherklassig angreifen. Neben Landesliga-Aufsteiger SC Oberweikertshofen war auch der TSV Gilching-Argelsried als neuer Verein der Uttinger Nummer 18 im Gespräch. Letzteres ist inzwischen fix. „Ich kehre zu einem meiner Jugendvereine zurück“, bestätigt Eichberg den Wechsel auf Anfrage des KREISBOTEN.



Fix ist dagegen, mit wem es „Muckis“ Ex-Mannschaft in der kommenden Saison zu tun hat. Utting spielt in der Kreisliga-Gruppe 4 zunächst gegen Jahn Landsberg, den TSV Peiting, den FC Penzing, Aufsteiger SV Unterdießen und den FC Wildsteig/Rottenbuch. Start ist am 6./7. August, Ende der ersten Saisonphase am 7. November. 2023 gibt’s dann eine Aufstiegs- und eine Abstiegsrunde. Spielleiter Heinz Eckl erklärt: „Im Kreis Zugspitze werden die Meisterschaftsspiele der Saison 2022/23 im neuen Spielmodell gespielt. Darüber wurde mit der notwendigen 2/3-Mehrheit abgestimmt.“