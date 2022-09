Große Sprünge in Lengenfeld?

Von: Sabine Fleischer

Im Bikepark Füssen brettern seit Jahren Groß und Klein mit Rad, BMX, Skateboard und Scooter über die Tracks. Auch in Lengenfeld denkt der Gemeinderat Pürgen über einen Multifunktionsplatz für Fahrrad und Streetball nach. © Schneestern

Lengenfeld – Vor zwei Jahren hatte Ludwig Stubenrauch (14) mit seiner Idee für einen Bikepark den Gemeinderat überzeugt. In der jüngsten Ratssitzung ist nun ein Vorschlag für einen Action-Sport-Park präsentiert worden. So könnte in den nächsten Jahren auf einer Fläche neben dem Kindergarten in Lengenfeld ein neuer Bewegungspark für alle Altersstufen entstehen – mit Jump­line, Pumptrack, Kidsline und Streetball-Feld.

„Wir haben nichts für unsere Zehn- bis 18-Jährigen, abgesehen von Fußball“, erklärte Bürgermeister Wilfried Lechler. Ein Multifunktionspark für verschiedene Altersstufen sei attraktiv und liege voll im Trend. Dass das keine Eintagsfliege in Sachen Freizeitgestaltung wäre, zeigen die vielen (geplanten) Bike- und Bewegungsplätze in der Region.



Ein mögliches Grundstück ist bereits gefunden, eine 3.600 Quadratmeter große Wiese zwischen Kindergartenerweiterung und Schlittenberg: zentral, mit bestehenden Zufahrt- und Parkplatzmöglichkeiten. Doch Ratsmitglied Christian Häring aus Stoffen gab zu Bedenken, dass der Platz als Treff für Jugendliche neben einem Kindergarten „nicht ganz optimal“ sei.



Die Anlage besteht laut Vorschlag der Planungsfirma zu einem Drittel aus Fahr-und Sportflächen und ist von zwei Dritteln pflegeleichtem Grün umgeben sein. Geplante Bauzeit: rund fünf Wochen. Voraussetzung für staatliche Fördermitteln seien Individualität und Alleinstellungsmerkmal wichtig.



Für Pürgen stehen ein befestigter Pumptrack (900 Quadratmeter) sowie Jumpline (200) für Rad, Scooter und Skateboard im Raum. Jüngere Kinder könnten mit ihren Laufrädern auf dem Kidstrack (300 m2) brettern. Zudem gebe es eine Aufenthaltsfläche für die begleitenden Erwachsenen. Daneben wäre Platz für ein Streetballfeld (250) für Volleyball, Basketball oder Hockey. Hier komme man vor allem den Wünschen der Mädchen in der Gemeinde nach: Bitte mehr als nur Fußballplätze. Trotzdem könnte man auch noch über ein zusätzliches Soccer­feld mit Kunstrasen nachdenken. Ideen-Geber Ludwig Stubenrauch gefallen die Vorschläge: „Getrenntes Biken für Groß und Klein ist sehr gut, die Größe angemesssen.“



Die Kostenschätzungen für das neue Freizeit­angebot sind noch sehr vage. Abhängig von Ausstattung, eventueller Beleuchtung, geologischen Verhältnissen und möglicher Eigenleistung der Gemeinde werden die Baukosten auf etwa 270.000 Euro netto beziffert. Bürgermeister Lechler nannte als Lebenszyklus der Anlage „20 bis 25 Jahre“. In dieser Zeit stehe auch Erhaltungspflege wie bei einem Spielplatz an.



Zunächst wollte die Gemeinde den Bau eines Bikeparks selbst in Angriff nehmen. Aber für die Strecken und Sprünge müssten Neigung und Winkel genau berechnet werden, die Verletzungsgefahr sei zu groß. „Das überlassen wir lieber den Profis“, meint der Bürgermeister. Dafür werde beim Geldaus­geben jede Fördermöglichkeit ergriffen und ein individuelles und umfangreiches Konzept abgegeben. Eine Förderung von maximal 60 Prozent aus dem regionalen LEADER-­Topf ab 2023 sei eine Option; eine zweite das Bundes-­Investitionspaket für Sportstätten mit bis zu 80 Prozent Zuschuss. Bei beiden Möglichkeiten müsse man Verfügbarkeit und Anforderungen überprüfen.



„Mit grundsätzlichen Wohlwollen“ verfolgt Pürgen die Realisierung des Multifunktionsparks weiter.