Musikalische Spendenaktionen für die Menschen aus der Ukraine

Von: Andrea Schmelzle

Martin Fey (l.) und Marius Winterhalder am Marimbaphon, dahinter der Jugendchor. Im letzten Stück „We are the world“ waren viele verschiedene Solisten zu hören, die gezeigt haben, dass sich der Gesamtklang aus vielen schönen Einzelstimmen ergibt. Danach gab es „Standing Ovations“ – und die Kinder waren froh, etwas tun zu können, berichtet Silvia Elvers. © Loher

Landsberg/Kaufering – Die Solidarität für die Menschen in der Ukraine ist nach wie vor riesig, die Bereitschaft zu helfen, ebenso. Am Sonntag war es Musik, die Anstoß zur Hilfe geben sollte – in Form von zwei ganz unterschiedlichen Spendenaktionen in Landsberg und Kaufering. Beide haben gewirkt...

„Supersponatan“ sei es gewesen, erzählt Silvia Elvers, Leiterin des Kinder- und Jugendchores DoReMi der Kauferinger Pauluskirche. Vor nicht mal zwei Wochen habe sie gemeinsam mit „ihren Älteren“ überlegt, eine Aktion zugunsten der Menschen in der Ukraine ins Leben zu rufen. „Wenn, dann können wir singen“, haben wir uns gedacht.“ Und da einige der Jugendlichen auch Instrumente spielen, habe man Gesangseinlagen mit Instrumentalstücken kombinieren wollen. So entstand ein abwechslungsreiches, berührendes Programm, das die 40 Jugendlichen zwischen elf und 18 Jahren Sonntagabend vor etwa 300 Zuschauern in der Kauferinger Mariae Himmelfahrt Kirche vortrugen.



Gesangsstücke mit stets passenden Bezügen wie etwa in „Und es wird Frieden sein“, dem Schlusslied aus „Annes Tagebuch“, oder im israelischen Stück „Hineh ma tov“ – übersetzt: Geschwister sollen in Frieden zusammen leben“ –, bei dem die Sänger:innen zunächst flüsternd, dann immer eindringlicher rufend: „All shall live in peace“ von allen Seiten kamen und sich im Chorraum versammelten. Um dort nach einem Solo von Marlene Wiedemann gemeinsam in einen Kanon einzustimmen. Ergänzt durch Instrumentalstücke, etwa Martin Fey und Marius Winterhalder mit „A little prayer“ von Evely Glennie, vorgetragen am Marimbaphon. Ein sehr stiller, eindringlicher Moment, bei dem man eine Stecknadel hätte fallen hören können.



Sagenhafte 3.150 Euro Spendeneinnahmen seien gesammelt worden, freut sich Elvers. Der Erlös geht an die „Jugend mit einer Mission“ (JMEM) Hurlach, die sehr spontan eine „riesige Flüchtlingshilfe“ aufgebaut hätten: Auf dem Schloss hilft und empfängt die Organisation Flüchtlingsfamilien und bietet ihnen zunächst eine Bleibe. Zudem organisiert JMEM Hilfstransporte an die Grenze.



Miteinander für die Menschen aus der Ukraine singen: Die Initiatoren Chris Schuller (rechts) und Franziska Hinz (2. v. r.) mit Musiker Adi Hauke (links) und weiterem musikalischen Gast. Der Erlös geht an die Organisation LandsAid und ihren Ukraine-Einsatz. © Schmelzle

Eine andere Aktion, auch musikalischer Art, gab es tagsüber erst auf dem Landsberger Hauptplatz, später auf dem Flößerplatz. Die Initiatoren Chris – „The Pianorist“ – Schuller und Sängerin Franzisksa Hinz hatten die Vision eines Straßenkonzertes, um Spenden zu sammeln – und trommelten kurzerhand weitere Musiker zusammen, unter anderem Adi Hauke aus Schwabmünchen, mit Gitarre und Didgeridoo, oder die stimmgewaltige Sängerin „Fieni“.



Bei herrlichem Wetter kamen viele Landsberg:innen, um zu schauen, zu hören – und zu spenden, nämlich fast 1.700 Euro, die an die Kauferinger Hilfsorganisation LandsAid und ihre Projekte an der ukrainischen Grenze gehen.