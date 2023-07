Musikschule Dießen: „Fipolin“ zum Jubiläum

Die Kinder der Musikalischen Früherziehung waren gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Judith Gottwald und Anna Schreiner voll bei der Sache. © MuSchu

Dießen – Die Kinder und der Lehrkörper der Musikschule Dießen hatten sich viel vorgenommen: Am Samstagvormittag gab es ein flottes Blassmusikkonzert mit den „Blechblüten“, eine für den Sonntag mit drei Ensembles geplante Matinee im Schacky Park musste aufgrund der regnerischen Wetterlage jedoch ausfallen. Um so schöner war dann am Nachmittag die Uraufführung des Märchens „Fiepolin“ aus der Feder von Sabine Eggebrecht. Der Aufführungsort, das Haus Mosaik im SOS-Kinderdorf, war bis auf den letzten Platz gefüllt und für die jungen Musikerinnen und Musiker, sowie für Vorleserin Barbara Mann, gab es am Ende der kindgerechten, 35-minütigen musikalischen Lesung tosenden Applaus.

Uraufführung am Ammersee: Fiepolin Fotostrecke ansehen

Die Autorin und langjährige Gitarrenlehrerin der Musikschule Dießen, Sabine Eggebrecht, war bereits beim Frühjahrskonzert der Musikschule offiziell verabschiedet worden. Im 40. Jubiläumsjahr, versprach sie, dürfe die Musikschule ihr neues Märchen, die Geschichte vom kleinen, mutigen Mäusemann Fiepolin zur Aufführung bringen. Und so geschah es, Schüler und Lehrer legten sich ins Zeug und heraus kam eine wunderschöne Premiere: Die Kinder der musikalischen Früherziehung bezauberten das Publikum mit ihren Orff-Instrumenten, das Blockflötenensemble, das junge Trompeten-Trio „Vorhang auf“, das Klarinettenensemble und viele andere junge Musikanten erweckten Tiere und Landschaften zum Leben.

Auch zahlreiche junge Solistinnen und Solisten waren im Einsatz, um Fiepolin am Klavier, am Cello oder an der Harfe zu begleiten. Vorleserin Barbara Mann sprach die Verse des kleinen Mäusemannes mit geübter Stimme und viel musikalischem Gefühl und gab den Fabeltieren, wie der listigen Schlange und dem hungrigen Fuchs Archibald stets die passende Stimme. So ließ sie Fiepolins Freunde, wie das sanfte Dromedar Schaukelsand, die klugen Elefanten oder das fast zahnlose Krokodil Kraftschmatz auch zu den Freunden der jungen Zuhörer werden.

Nach der Vorstellung fand die „Fiepolin“-Geschichte, die bereits in Buchform erschienen ist, reisenden Absatz. Selbstverständlich wurden die Bücher von Sabine Eggebrecht vor Ort gerne signiert, 50 Cent werden pro verkauftes Exemplar an das SOS-Kinderdorf weitergegeben. Eine Freude sind auch die kindgerechten Illustrationen von Grafikerin und Künstlerin Veronika Neuerburg aus München.

Wer am Sonntag nicht dabei sein konnte, und das Büchlein erwerben möchte, kann es bei via E-Mail sabbi.egg@freenet.de bestellen. Nur so erfährt man, wie die Geschichte ausgeht. So viel sei verraten: Es gibt ein Happy End. Und die zentrale Botschaft des kleinen Helden Fiepolin lautet: „Seid tapfer, stellt euch den Gefahren/Das kann vor Unglück oft bewahren/Mit Mut und Neugier wird das Leben Euch Kraft für alles Neue geben.“

Hanni Baur, Vorsitzende der Musikschul-Vereins, bedankte sich im Anschluss an die Vorstellung gerührt bei allen Beteiligten mit den Worten: „Es war wunderbar. Ich bin sehr stolz, 1. Vorsitzende dieser Musikschule sein zu dürfen.“ Auch vielen Eltern wurde vermutlich einmal mehr bewusst, warum sie ihre Kinder ein Instrument erlernen lassen, denn nichts schafft auf so wundervolle Art Gemeinschaft wie die Musik.

Noch mehr Jubiläum

Weitere kleine und große Veranstaltungen der Musikschule Dießen werden im 40. Jubiläumsjahr folgen. Darunter auch das traditionelle Sommerkonzert am kommenden Sonntag, 16. Juli, um 16 Uhr in der Aula der Carl-Orff-Schule und der Festabend „40 Jahre Musikschule“ am Sonntag, 22. Oktober, 16 Uhr, im Theatersaal des Augustinums.