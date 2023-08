Musik aus der Region

Ein Aushängeschild für die Landsberger Stadtkultur

Tanzen im Theatergarten: Der erste Musiksommer des Stadttheaters Landsberg in der Bilanz – tolle Location, aber das Wetter spielt nicht immer mit. © Setzer

Landsberg – Wettermäßig hat der Landsberger Musiksommer seinen Höhepunkt am letzten Abend: Am Freitag genießt das Publikum tatsächlich einen Musiksommer-Abend. Dennoch zieht Musikplaner Edmund Epple eine positive Bilanz: Von den zehn Veranstaltungen – inklusive den zwei Voodoo-Jürgens-Konzerten – konnten immerhin fünf open air stattfinden. Auch mit den Zuschauerzahlen ist Epple zufrieden – „trotz Wetter“.

Es ist wie verhext: Pünktlich zum Start des Musiksommers schwenkt das Wetter auf Spätherbst, samt Dauerregen und Wind. „Wäre das besser gewesen, hätten wir sicher mehr Spontan-Besucher gehabt“, sagt Epple. Das habe sich auch am Donnerstagabend bei Maxi Pongratz gezeigt: „Rund ein Viertel der Besucher waren spontan da.“



Wobei man im Stadttheater ideale Bedingungen habe: „Wir müssen nichts ausfallen lassen, können jede Veranstaltung nach innen verlegen.“ Was unter anderem auch daran liege, dass das gesamte Technik-Team zugestimmt hat, die ersten zwei Wochen der Sommerferien nicht in Urlaub zu fahren. „So ein Umzug von draußen nach drinnen, da muss jeder Handgriff sitzen“, weiß Epple. Insofern sehe er die Spende von Till, dem Förderverein des Stadttheaters, auch als Vertrauensbeweis in die Theater-Crew: „Der Verein hätte diese Bühne ja nicht angeschafft, wenn er uns das nicht zutrauen würde.“



Wobei die Spende nicht nur dem Musiksommer zugute komme. Das ganze Theater – eine kommunale Institution – profitiere und somit auch die Stadt. Inzwischen kämen Besucher aus der Schweiz und Österreich extra zu Veranstaltungen und würden dann eine Woche Landsberg-Urlaub dranhängen, erzählt Epple. Wenn man so ein Haus hat, müsse man das auch nutzen. „Und durch die Außenbühne wird das noch ein bisschen runder.“



Dass das Stadttheater inzwischen zu einem Aushängeschild der Stadtkultur geworden ist, bestätigt auch Sebastian Horn von „Dreiviertelblut“ bei deren Konzert im Theatergarten: „Bad Tölz ist genau so groß wie Landsberg. Aber lange nicht so schön. Und das liegt auch an der guten Kultur, die hier gemacht wird.“ Wobei bei solchen Ereignissen wie dem Musiksommer auch wichtig sei, auf die Anwohner Rücksicht zu nehmen und tatsächlich zum vereinbarten Zeitpunkt mit der Musik aufzuhören. Was an jedem Abend eingehalten wurde, weshalb es laut Epple bisher auch keine Klagen von Anwohnern gegeben habe.



Musik aus der Region

Rund war auch die Musikauswahl, die Epple „sommerlich“ nennt. Er habe „einen breiteren Ansatz mit Musikern aus der weiteren Region“ verfolgt: Vertreten waren – mit dem ‚finnischen Ausreißer‘ (siehe Artikel unten) – Oberammergau, Landsberg, Bad Tölz oder auch Altötting, „eine Art Werkschau der Musik Bayerns.“



Ob der Musiksommer 1:1 so weitergehen wird, steht noch nicht fest. „Das wird noch besprochen. Aber wir wollen den Außenbereich mehr nutzen“, sagt Epple. „Dieses Jahr war sozusagen die Beta-Version, der Testwurf.“ Die Abläufe unter dem technischen Leiter Leon Schillinger hätten sich aber gut eingespielt, diese Voraussetzung sei also gegeben. Letztendlich entscheide aber Theaterleiter Florian Werner über die Musiksommer-Zukunft.