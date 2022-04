„Mythos“: Grenzen ausloten, Brücken bauen

Von: Susanne Greiner

Teilen

Mulo Francels (rechts) Töne schieben sich teilweise aus dem Nichts ins Ohr, zusammen mit Chris Galls klarem Anschlag. © Greiner

Landsberg – Es geht um Mythen. Um „Geschichten und Figuren, über die man sich unterhält, über eine halbe Generation oder auch über Jahrhunderte hinweg“, sagt Saxophonist Mulo Francel. Zusammen mit dem Pianisten Chris Gall ist das erste Album des Duos „Mythos“ entstanden. Vorgestellt werden sollte das im Stadttheater schon bei seinem Erscheinen 2019. Jetzt endlich hat es, nach zahlreichem Verschieben, Verlegen, Neuplanen, Absagen geklappt. Letzte Woche starteten die beiden die Musiksaison im Theater – ein mythisches Konzert.

Das Repertoire der beiden greift weit. Auch weit zurück, wie gleich das erste Stück zeigt: „Jesu bleibet meine Freude“. Bachs Choral, eingeleitet mit gehauchten Tönen aus Francels Tenorsaxophon und klarer Schlichtheit von Galls direktem, schnörkellosen Anschlag, hat auch Platz für spielfreudige Improvisationen und Annäherungen an Minimal Music. Ein lässiger Umgang mit dem Barock, der dennoch huldigt, den Mythen Bach und Jesus.



Chris Gall, Stipendiat am Berklee College of Music in Boston, hat sich mit dem ‚Jazz-Ausweiten‘ einen Namen gemacht: Stil­grenzen sind ihm ein Fremdwort. Der Quadro-Nuevo-Musiker Mulo Francel bezeichnet sich selbst als „Weltenbummler“. Und hat dementsprechend Saxophon und Komposition in New York, Linz und München studiert, natürlich erst, nachdem er sich als Autodidakt dieses Instrument einverleibt hatte. Auch er tobt sich in den Musikstilen der Welt aus – ein Brückenbauer eben. 2019 taten sich Gall und Francel zusammen: Das Duo „Mythos“ war geboren.



Das Mythische – im Sinne vom Unvergesslichen – entlädt sich vor allem in den Eigenkompositionen der beiden. Zum Beispiel in „Palinuro“, in dem plätschernde Arpeggien des Flügels das Meer des süditalienischen Ortes ins Ohr rücken, an dem Aeneas Ruderer Palinurus strandete. Mit der singende Melodie samt arabischer Garnitur lassen die Musiker aber auch die Schönheit des Ortes vor den Augen des Publikums entstehen.



Wahrhaft mythisch wird es bei „Yorke‘s Guitar“, das Gall dem Radiohead-Gitarristen Thom Yorke gewidmet hat. Mehrmal habe Gall es Yorke geschickt, erzählt Francel. Bisher ohne Resonanz. „Yorke entgeht was“, urteilt Francel – was sich schon beim Solopiano-Einsatz Galls beweist: Ruhig und bedacht startet die Melodie, bevor sie in schroffere Gefilde abzweigt, zu denen Francel schiffssirenenartige Töne beisteuert. Ein energetischer Satie scheint sich mit Steve Reich in Galls minimalistischen Melodiebögen eingenistet zu haben. Beide Musiker schwelgen bei ihren Improvisationen in schrägeren Tönen, bevor die Musik im Piano austropft. Ein ungemein angenehmes Stück, das in keiner Sekunde gewöhnlich ist.



Komponieren gelingt den beiden auch gemeinsam, was „Die 7 Weisen“ mit Francel an der Bassklarinette beweist. Gedanken hätten sie sich beim Komponieren wenige gemacht, erzählt Francel. Was sicherlich mit für die Leichtigkeit verantwortlich ist, die die Musik des Mythos-Duos auszeichnet. Dass dennoch kein Takt Langeweile aufkommt, liegt an der Klasse der Musiker – und ihrer offenkundigen Leidenschaft für die Musik.



Für das begeistert applaudierende Publikum im Stadttheater schloss sich am Ende die Barock-Klammer: mit Purcells „Dido‘s Lament“ in der Francel-Gall-Fassung.