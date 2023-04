Servus, Rosmarie Wagner!

Rosmarie Wagner (2. v. links) verabschiedet sich nach 31 Jahren von der BRK-Kita Thaining. Anja Brockhaus (2. v. rechts) ist ihre Nachfolgerin. Bürgermeister Leonhard Stork (links) und Andreas Lehner (BRK) dankten für die gute Zusammenarbeit. © BRK

Thaining – Es war eine große Verabschiedung: Krippen- und Kindergartenkinder, Kolleginnen und langjährige Wegbegleiter, Vertreter vom BRK, von den Gemeinden und Eltern­beiräten verabschiedeten sich nach 31 Jahren von der Leiterin der Kita Thaining: Rosmarie Wagner sagt Servus.

Im September 1992 öffnete, nach Weil, in Thaining der zweite BRK-Kindergarten. Rosmarie Wagner leitete zusammen mit Ingrid Hübner über viele Jahre die eingruppige Einrichtung. Mit dem Angebot einer Nachmittagsbetreuung, einer Vorschulgruppe und der Einführung des Mittagstisches im Haus reagierten sie auf die stets wechselnde Kinderzahl. Inzwischen sind eine Krippengruppe und zwei Kita-Gruppen mit teiloffenem Konzept fest installiert.



BRK-Kreisgeschäftsführer Andreas Lehner lobte die jahrelange gute Zusammenarbeit. Bürgermeister Leonhard Stork betonte in seinen Grußworten die konstruktive Zusammenarbeit von Gemeinde und Kindergartenleiterin, insbesondere beim Erweiterungsbau, und sprach ebenfalls seinen Dank aus.



Bei der Verabschiedung überraschte jede der drei Kindergruppen mit einem auf Wagner umgedichteten Lied, vom Kuschelsong bis zum fetzigen Rap mit Instrumentalbegleitung. Aber das waren nicht die einzigen Geschenke der Kinder an ihre Leiterin. Sie überreichten ihr liebevoll Gebasteltes, und Wagner selbst verabschiedete sich sichtlich gerührt symbolisch mit Schmetterlingen bei den Kindern. „So wie die Schmetterlinge weiterfliegen, werdet ihr bald die Kita verlassen. Und ich fliege jetzt in den Ruhestand.“



Der Bürgermeister begrüßte nach der Verabschiedung der ehemaligen Kita-Leitung auch gleich die neue Einrichtungsleiterin Anja Brockhaus mit Blumen: „Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit mit ihnen und ein gelingendes Miteinander.“ Brockhaus bringt bereits acht Jahre Leitungserfahrung mit und hat sich in der Vergangenheit in der Mitarbeitervertretung engagiert und intensiv in den Bereichen Arbeits- und Tarifrecht sowie Konfliktmanagement weitergebildet.



Im Umgang mit den Kindern, den Eltern und ihrem Mitarbeiterteam legt sie großen Wert auf einen respektvollen Umgang und eine offene und ehrliche Kommunikation.



In ihrem neuen Wirkungskreis in Thaining ist Anja Brockhaus bereits gut angekommen. „Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister und dem BRK machten mir die Startzeit sehr einfach“, betont die neue Leiterin und blickt mit viel Vorfreude und Spannung auf die kommenden Herausforderungen.