Die klösterlichen Kettensägen gebremst

Von: Toni Schwaiger

Der Eingriff in die 100 Jahre alte Allee zwischen St. Ottilien und Geltendorf ist nach den Protesten aus der Bürgerschaft deutlich reduziert worden. © König

St. Ottilien – Vor 100 Jahren haben die Mönche den Verbindungsweg von Geltendorf nach St. Ottilien zum Fahrweg ausgebaut und als Allee bepflanzt. Aus Gründen der Verkehrssicherheit sollen die Bäume nun nach und nach ersetzt werden. Ursprünglich sollten die Kettensäge deutlich kräftiger zum Einsatz kommen.

Die Verkehrssicherungspflicht des Weges, der von vielen Schülern, Gästen und Radfahrern als Verbindungsweg von der S-Bahn Geltendorf nach St. Ottilien begangen und befahren wird, liegt beim Kloster. „Damit tragen wir eine hohe Verantwortung, der wir auch gerecht werden wollen“, sagt Bruder Jürgen Foitl, Leiter der Kloster-Landwirtschaft. Aufgrund ihres Alters und des grassierenden Eschentrieb­sterbens bestehe die Gefahr, dass von den 100-jährigen Bäumen Äste herabfallen. „Da eine Baumsanierung aussichtslos ist, müssen im Februar auf beiden Seiten der Allee in Abständen circa 15 Bäume gefällt werden“, so Foitl; ursprünglich war von 38 Bäumen die Rede. Die Allee werde dann mit Berg- und Spitzahorn, Birke und Linde verjüngst. Dafür nehme das Kloster einen „mittleren fünfstelligen Betrag in die Hand“.



Bei einem Treffen mit Bürger­meister Robert Sedl­mayr und besorgten Bürgern erläuterten Erzabt Wolfgang Öxler und Bruder Jürgren Foitl das Vorgehen und trafen damit auf Verständ­nis. Die schrittweise Erneuerung wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Die Vorgaben des gesetzlichen Artenschutzes würden in Absprache mit der Naturschutzbehörde im Landratsamt berücksichtigt, auch damit die Bewohner von Baumhöhlen, Vögel und Fledermäuse, weiter ausreichend Brutstätten im Gebiet vorfinden. Einzelne Bäume könnten bei gegebener Standfestigkeit bis nahe an den Stamm zurückgeschnitten werden, so dass neue Lebensräume für Totholzbewohner entstehen.