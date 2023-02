Red Hocks Kaufering: Auf dem Weg ins Finale?

Von: Toni Schwaiger

Teilen

War am Samstag gegen die Piranhas aus Hamburg Best Player: Tobias Hutter von den Red Hocks Kaufering. © Finkenzeller

Kaufering – Das Ticket für die Playoffs gebucht, Bundesliga-Tabellenplatz 7 sicher – da lassen es für die Red Hocks aus Kaufering ein wenig entspannter angehen. So ging es am Wochenende in der Partie gegen die Piranhas Hamburg darum, sich ein gutes Gefühl für das Final4 in Berlin am kommenden Wochenende zu holen.

Zuletzt gegen Schriesheim mangelte es noch an der Abschlussqualität und Effizienz vor dem Tor. Den Sorgen, dass sich dies wiederholen könnte, setzte Tobias Hutter gegen die Hanseaten bereits nach zwei Minuten ein Ende. Mit der ersten Torchance ging Kaufering in Führung. Und 19 Sekunden später war es Arturs Bracka, der die heimische Kulisse mit 287 Zuschauern, zum zweiten Mal jubeln ließ. Ein guter Anfang. Das Team um Kapitän Marco Keß hatte viel vom Spiel. Eine der guten Chancen nutze Lauris Stiprais nach neun Minuten zum 3:0, dem wenig später der Hamburger Anschluss folgte. Ein geduldig gespieltes Powerplay brachte kurz vor Ende des ersten Drittels das 4:1 durch Moritz Leonhardt.



Doppelschlag

Im zweiten Abschnitt war Kaufering weiter spielbestimmend. Und die wenigen Chancen der Gäste wusste Tero Laitinen zu vereiteln. Der finnische Torhüter machet einen guten Job an diesem Samstagabend. Levi Väänänen ebenso. Per Doppelschlag brachte er sein Team mit 6:1 in Front. Es lief so ziemlich alles für die Red Hocks, die ein weiteres Powerplay nutzten. Tobias Hutter erhöhte mit einem frechen Bauerntrick zum 7:1. Beim Stand von 7:2 ging‘s zum Pausentee.



Im letzten Drittel zeigte Hamburg mehr, übernahm die Spielkontrolle, während die Roten nur noch bei Kontern gefährlich waren. Verteidiger Christian Brückelmayer „Wir sind konzentriert gestartet und haben lange die Kontrolle behalten. Jedoch müssen wir es schaffen, über die gesamte Zeit unser Spiel zu machen.



Der ETV nutzte nun seine Überlegenheit und verkürzte bis zum 7:5. Doch mit seinem zweiten Tor sorgte Red Hock Lauris per Penalty für den 8:5-Endstand.



Final4 in Berlin

Jetzt heißt es „Fokus auf Weißenfels“. Nachdem Kaufering die Playoffs erreicht hat, ist das Final4 in Berlin ein Highlight der Saison, für viele Spieler gar das Highlight ihrer bisherigen Karriere. Moritz Leonhardt gibt sich schon mal kämpferisch: „Am Samstag lassen wir ein Feuerwerk los, das die gesamte Floorball-Deutschland-Welt noch nicht gesehen hat. Wir Kauferinger werden ins Finale einziehen!“ Berlin ist sicher eine Reise wert.