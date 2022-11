Dießen hat wieder geleuchtet

Von: Dieter Roettig

Nach der Pandemie-Pause hat Dießens Zentrum endlich wieder geleuchtet wie hier an der Hauptkreuzung. Hunderte von Besuchern haben den vorweihnachtlichen Aktionsabend mit geöffneten Geschäften ausgenutzt. © Roettig

Dießen – Weniger Licht, dafür mehr Besucher bei „Dießen leuchtet“. Zum ersten Aktionsabend des Gewerbeverbandes nach der Pandemie-Zwangspause war gefühlt halb Dießen auf den Beinen, dazu viele auswärtige Gäste. Prinz-Ludwig-, Herren- und Mühlstraße bis runter zum Untermüllerplatz wurden zur belebten Flaniermeile für einen vorweihnachtlichen Bummel.

Natürlich waren wieder das historische Rathaus und einige imposante Gebäude von den Prolight-Lichtkünstlern winterlich-weihnachtlich illuminiert. Laut Organisatorin Uschi Wacke mit LEDs, die von mit Solar aufgeladenen Akkus gespeist wurden. Trotz minimalem Stromverbrauch strahlte das Dießener Zentrum nicht so üppig wie vor der Krise. Obwohl auch die Landsberger „Stelzer“ mit Riesenlampions, die Samba-Gruppe PuraVida mit Leuchttrommeln und Akelas Feuershow ihr Bestes für mehr Licht gaben.



Nicht nur die geöffneten und festlich dekorierten Ladengeschäfte im Zentrum freuten sich über das Interesse der Besucher. Vor allem die Gastronomie wurde förmlich überrannt. Wer Appetit auf Bratwurst oder süße Crèpes hatte, musste Geduld mitbringen. Die Schlangen vor den „Heißen Hütten“ gingen quer über den Untermüllerplatz. Zum Glück gab es an allen Ecken Glühwein und Kinderpunsch zum Aufwärmen. Andrang herrschte auch bei den Imbiss-Ständen des Elternbeirats der Carl-Orff-Schule und dem Waldkindergarten, die damit ihre Kassen aufbesserten.

Bestaunt wurde die sieben Meter hohe Fichte auf dem Sparkassenplatz bei der Hauptkreuzung. Der diesjährige offizielle Dießener Weihnachtsbaum wurde aus einem privaten Garten in St. Georgen gespendet. Wegen der Energiekrise wird er heuer nur von 16.30 bis 23.00 Uhr und morgens von 5.00 bis 8.00 Uhr eingeschaltet, da die Lichterketten noch mit herkömmlichen Leuchtmitteln bestückt sind. Die Stromkosten von ca. 170 Euro seien zu verkraften, so Bürgermeisterin Sandra Perzul: „Zumal Lichter in der dunklen Jahreszeit auch eine positive Wirkung haben, die wir den Bürgern nicht vorenthalten möchte.“ Die Weihnachtssterne quer über Zentrumsstraßen wurden bereits auf LED umgerüstet und leuchten die ganze Nacht.