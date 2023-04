Nach der Niederlage: MTV Dießen will zurück zum Erfolg

Von: Susanne Greiner

Auch Mittelfeldspieler Moritz Fichtl ist am Samstag in Bad Kohlgrub am Start. © Achhammer

Dießen - Auch wenn es am letzten Wochenende für die erste Mannschaft des MTV Dießen nicht so gut lief: Am kommenden Samstag auswärts beim FC Bad Kohlgrub soll es zurück auf die Erfolgsspur gehen.

„Wir haben trotz der Niederlage gute Ansätze gezeigt und wollen diese diesmal auch wieder in Punkte ummünzen“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers vor dem Spiel.



Das erste Duell gewann das Team vom Ammersee zuhause nach einem starken Auftritt deutlich und verdient mit 6:1. Kohlgrub liegt vor dem zweiten Aufeinandertreffen auf dem dritten Tabellenplatz einen Punkt und einen Rang vor dem MTV. „Wir haben stark trainiert und werden alles geben, um am Samstag zurückzuschlagen“, gibt Ropers die Marschroute für sein Team vor.



Die Zweite Mannschaft des MTV tritt im Anschluss um 17:30 auswärts in Oberammergau an und will dort nach der Niederlage im vorherigen Spiel ebenfalls wieder drei Punkte mit an den Ammersee nehmen.