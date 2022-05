Kaufering jubelt, Denklingen trauert

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Der Aufstieg in die Landesliga war zwar schon vor einer Woche perfekt, doch gefeiert wurde beim VfL Kaufering auch nach dem letzten Saisonspiel. © VfL Kaufering

Denklingen/Kaufering – Der Traum von zwei Fußball-Landesligisten aus dem Landkreis Landsberg ist ausgeträumt. Der VfL Denklingen verpasste den möglichen Aufstieg am Samstag durch eine 2:4-Niederlage im Spitzenspiel bei Meister SC Oberweikertshofen, beendet die Saison auf Tabellenplatz 3. Aufsteiger VfL Kaufering verbschiedete sich standesgemäß aus der Bezirksliga und schenkte der BSK Olympia Neugablonz zum Abschluss sechs Stück ein.

Eins mal gleich vorweg: Glückwunsch an den VfL Denklingen für eine bärenstarke Saison! Rang 3 als Aufsteiger – das ist aller Ehren wert. Dazu kommt mit Simon „Simba“ Ried der Torschützenkönig der Liga (29 Treffer) vom VfL – auch das ist nicht hoch genug einzuordnen.



Denklingen hat als Neuling in der Bezirksliga mehr als überzeugt, war den Großteil der Saison Tabellenführer. Schade nur, dass die Krönung fehlte, dass die Mannschaft von Trainer Markus Ansorge in der Schlussphase einer tollen Saison nicht mehr die Souveränität und der Vorrunde an den Tag legte – und am Samstag das alles entscheidende „Endspiel“ beim Meister und Aufsteiger in Oberweikertshofern 2:4 verlor. Mit einem Sieg hätte Denklingen den Durchmarsch geschafft, da Vizemeister SpVgg Haidhausen zeitgleich eine 2:3-Heimniederlage gegen den TSV Großhadern kassierte, der damit in buchstäblich letzter Sekunde den Klassenerhalt klar machte.



Klar, dass die Enttäuschung beim VfL riesengroß war. „Diese Niederlage tut weh. Ich bin emotional noch immer sehr mit­genommen. Dabei geht es nicht um mich, sondern es tut mir einfach leid für meine Spieler, diese Super-Typen. Es fällt mir schwer, heute über Fußball zu sprechen“, gab Ansorge am Sonntag einen kleinen Einblick in sein Seelenleben.



Der Traum von zwei Landesliga-Aufsteigern aus dem Landkreis Landsberg ist geplatzt: Während Kaufering jubelt, ist in Denklingen und bei Trainer Markus Ansorge (Foto) die Enttäuschung riesengroß. © Ernstberger

Tags zuvor wurde seine Mannschaft von rund 500 Fans begleitet – die „weiße Denklinger Wand“ feierte das Team trotz der Niederlage noch lange nach dem Schlusspfiff mit Standing Ovations und Sprechchören. „So etwas habe ich noch nicht erlebt. Mir sind die Tränen runtergelaufen, wie den meisten Spielern auch“, erzählt der Coach.



Ansorges Mannschaft hatte in Oberweikertshofen einen Traumstart erwischt, führte nach zwei Minuten durch Lukus Greif schon mit 1:0. „Das hat leider den Gegner stärker gemacht“, sagt der Coach, der seinem Kollegen Günter Bayer zu einem „verdienten Sieg“ und zum Aufstieg gratulierte. Mehr als der zweite Treffer durch Hannes Rambach war für den VfL nicht drin. Das Torjäger-Duo Ried/Dominik Karg (42 Treffer in dieser Saison) konnte sich nicht in Szene setzen: „Bis auf Michael Stahl und Tobias Ried haben unsere Leitungsträger nicht funktioniert. So hatten wir keine Chance“, sagt der niedergeschlagene VfL-Coach.



• Kurzer Rückblick. Woran lag’s, dass es in der Rückrunde hakte? Wo war der Knackpunkt? Ansorge: „Wir haben in der Vorrunde sicher über unsere Verhältnisse gespielt. Der ein oder andere konnte dann mit der Druck-Situation nicht umgehen. Plötzlich waren die Lockerheit und die Leichtigkeit der Vorrunde nicht mehr da. Und dann hat uns zu allem Überfluss auch noch das Corona-Thema erschlagen.“ Die Punkte vom 0:0 gegen Berg fehlten halt.

• Wie geht’s weiter? Neuer Angriff Richtung Landesliga? Da gibt sich Ansorge zurückhaltend: „Wir werden die Kaderplanung vernünftig angehen. Die Mannschaft bleibt zusammen, lediglich Adrian Anisits hat sich abgemeldet. Wir werden das Team mit zwei, drei Neuzugängen verstärken – und dann hoffen wir, dass wir da anknüpfen können, wo wir diese Saison aufgehört haben“, blickt der Trainer nach vorne. Er weiß aber: „Das zweite Jahr wird schwieriger. Jetzt kennt uns jeder, jetzt sind wir nicht mehr der kleine Underdog.“

Souveräner Saisonabschluss

Und nochmal Ansorge – jetzt allerdings bei Schwaben-Meister und Landesliga-Aufsteiger VfL Kaufering. Da hat sein Sohn Paul (war auch in Denklingen ein Thema) für die neue Saison zugesagt. Beim souveränen 6:0 gegen Olympia Neugablonz (muss in die Relegation) stand Ansorge jun. erstmals nach seiner langen Verletzungspause wieder in der Startelf. Der VfLwar im letzten Spiel einer perfekten Saison in allen Belangen überlegen, für die Tore im „Bezirksliga-Abschiedsspiel“ sorgten Alexander Höfer, Wolfgang Baumann (je 2), Daniel Rimmer und Kapitän Philipp Bauer. Trainer Ben Enthart: „Wir wollten einen sportlich-fairen Abschluss und uns nichts nachsagen lassen. Das ist uns gelungen.“



Tolle Geste: Enthart schenkte Ersatzkeeper Lasse Holthuis, Lennart von Jagow und Florian Mailänder zum Abschluss noch Bezirksliga-Einsatzzeiten. Super auch: Vizemeister TV Erkheim (Torjäger Fabian Krogler ist der Schwager von Sebastian Bonfert) kam nach dem Spiel in Bobingen (1:2, aber es reichte zu Platz 2) auf Einladung des VfL nach Kaufering, um gemeinsam mit dem Meister den Abschluss einer erfolgreichen Saison zu feiern.

Meisterlich: Mit einem 6:0 gegen Neugablonz schlossen die Kauferinger die Bezirksliga-Saison ab. © Ernstberger