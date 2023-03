BRK Landsberg: Nach 75.000 Schnelltests ist Schluss

Von: Toni Schwaiger

Das BRK Landsberg hat seine Covid-Schnelltestungen im Landkreis beendet. © BRK Landsberg

Landkreis – Die Corona-Testverordnung ist zum 28. Februar angepasst worden, jetzt hat das BRK Landsberg seine Schnellteststationen geschlossen. In 23 Monaten erfolgten rund 75.000 Tests.

Die ersten Testungen führte das Rote Kreuz zu Weihnachten 2020 noch in der Celsiusstraße durch, danach im BRK-Lehrsaal in der Max-Friesenegger-Straße und im Kleiderladen in der Katharinenstraße und seit Mai 2021 im Rathaus. Ebenso bot das BRK Schnelltestungen in Kaufering, Weil, Schwabhausen, Geltendorf, Hofstetten, Denklingen, Dießen und auch in Fuchstal an.



Kreisgeschäftsführer Andreas Lehner dankte jetzt den 170 Helfenden für die Unterstützung. Einige davon würden beim BRK bleiben, weil sie sich im Team wohlfühlten.