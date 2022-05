Haller-luja: sechs Tore!

Von: Thomas Ernstberger

Sie feierten mit der Meisterschale: Die Zweite des VfL Kaufering machte am Sonntag Meisterschaft und Aufstieg klar. © Wölfl

Kaufering – Feiermeile Kaufering: Die erste Mannschaft ist erstmals in die Landesliga aufgestiegen – da wollte die Zweite nicht hinten anstehen. Mit einem 7:0-Sieg gegen Absteiger Obermeitingen machte das Team von Trainer Dominik Piotrowski am Sonntag die Meisterschaft in der A-Klasse Süd und damit den Aufstieg in die Kreisklasse klar. Zwei Meister, zwei Aufstieger - klar, dass da in Kaufering nochmal die Korken knallten. Verdient nach einer tollen Saison.

Die Zweite des VfL Kaufering holte aus 26 Spielen 65 Punkte, zwei mehr als Vizemeister Bobingen II und stellt mit 97 erzielten Toren den besten Angriff und mit nur 17 Gegentreffern die beste Abwehr der Liga. Völlig irre: Im letzten Saisonspiel, beim siebten Sieg in Folge (alle mit mindestens vier Toren), gelang Daniel Haller (19) ein ganz besonderes Kunststück: Er schaffte einen „Sechserpack“, erzielte die ersten sechs Tore und sicherte sich mit 17 Treffern die Torschützen-Krone vor Dominik Pittrich (11) und Max Benedikt (10).



Die Spieler der Ersten, die noch im Lande waren, drückten natürlich am Spielfeldrand die Daumen und freuten sich über den gelungenern Abschied für Ex-Kapitän Martin Krimshandl (zum VfL Denklingen). Für den künftigen Landesligisten heißt es nun: Neuhaus kommt! Leider nicht Nationalspieler Flo, der die Meisterpartie am Spielfeldrand mitverfolgte, sondern sein älterer Bruder Daniel, der von Kreisligist FC Penzing zum VfL Kaufering zurückkehrt, wo er auf seinen Cousin Max trifft. Beim Abschiedsspiel für Penzing gelang Daniel per Elfmeter beim 1:2 in Peiting auch sein Abschiedstreffer.



Der „doppelte Neuhaus“ also künftig in Kaufering – dazu auch noch zwei Brüderpaare: Von A-Klassen-Vizemeister MTV Dießen kommen Vincent und Luis Vetter, die beiden torgefährlichsten Offensivkräfte der Ammerseer, die gegen die SG Oberau/Farchant um den Aufstieg in die Kreisklasse spielen müssen. Auch Michael Hasche ist wieder an Bord. Der Bruder von VfL-Stürmer Thomas Hasche verlässt Penzing und ist VfL-Neuzugang Nummer fünf.