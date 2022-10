Wenn das Ergebnis zur Nebensache wird

Von: Thomas Ernstberger

MTV-Trainer Nico Weis: „Das Ergebnis ist Nebensache“. © Ernstberger

Dießen – Die Bezirksoberliga-­Frauen des MTV Dießen haben sich am Sonntag beim Tabellenvierten FSV Höhenrain mit 1:2 geschlagen geben müssen. Für die Damen vom Ammersee stand das Ergeb­nis allerdings nicht im Vordergrund.

Trainer Nico Weis war mit dem Auftritt seines Teams sehr zufrieden und klärt auf: „Wir hatten vor zwei Wochen einen schrecklichen Todesfall in unserer Mitte. Die Mannschaft und unser Umfeld stehen immer noch unter Schock. Das Ergebnis ist für uns heute nicht wichtig. Für uns zählt, dass wir wie eine Einheit aufgetreten sind und das gemacht haben, was wir lieben: Wir haben wieder Fußball gespielt.“ Das Heimspiel eine Woche zuvor gegen Hebertshausen wurde nach dem Todesfall abgesagt.



Nach 14 Tagen Spielpause war es für die Dießenerinnen wichtig, wieder auf dem Platz zu stehen. Gegen einen starken Gastgeber schaffte es das Ammersee-Team, Kompaktheit herzustellen und ließ nur wenige Chancen zu. Leni Bonomo hatte nach einer schönen Flanke von Julia Stapff die Chance, den MTV in Führung zu bringen, zunächst parierte Höhenrains Keeperin, den Nachschuss jagte Bonomo knapp über das Tor. Nach einer Viertelstunde brachte Carina Schreiner die Gastgeberinnen in Führung. Doch Mitte der ersten Hälfte köpfte Kapitän Maria Breitenberger nach einem Freistoß von Julia Stapff den MTV mit dem 1:1 zurück ins Spiel. Kurz vor der Pause gerieten die Ammersee-Mädels jedoch durch einen verwandelten Foulelfmeter von Sandra Ott wieder in Rückstand.



Im zweiten Abschnitt verlagerte sich das Spielgeschehen fast ausschließlich ins Mittelfeld und zwischen die beiden Strafräume. Es gab kaum nennenswerte Torchancen, beide Defensivreihen machten einen soliden Job. So blieb es beim knappen Sieg der Gastgeberinnen. Dießen ist jetzt Zehnter mit vier Punkten,



Am Samstag gastiert der Tabellenletzte SV Saaldorf im Ammersee-Stadion, Anstoß ist um 15 Uhr.