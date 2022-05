Dießen lädt zum Keramikfestival am Ammersee

Teilen

Das Kermikfestival am See wird ab Donnerstag wieder Tausende nach Dießen führen. © Merk

Dießen - Die Freude ist groß, bei Besuchern und Ausstellern. Nach zwei Jahren Zwangspause wird der Diessener Töpfermarkt, einer der größten Keramikmärkte in Europa, heuer wieder traditionell an Christi Himmelfahrt, vom 26. bis 29. Mai veranstaltet. Das viertägige Keramik-Festival bündelt direkt am oberbayerischen Ammersee mit Blick auf das weltberühmte Kloster Andechs rund 160 Keramiker aus zwölf Ländern. Von Gebrauchskeramik für Haus und Garten bis zu grandiosen und abstrakten Kunstwerken reicht die Palette keramischer Vielfalt. Präsentiert wird die große Bandbreite internationaler Keramikwelten. Längst ist der Töpfermarkt in Diessen einer der wichtigsten Branchentreffs in der zeitgenössischen Keramikszene.

„Ich freue mich sehr, dass nach zwei Jahren Pause endlich wieder Besucher in unsere Marktgemeinde zum internationalen Markt der Keramik kommen können“, betont Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul. „In diesem Jahr können wir endlich das 20-jährige Jubiläum der Keramik am See feiern“, ergänzt Marktleiter Wolfgang Lösche. Der Dießener Töpfermarkt beweise Jahr für Jahr, dass handwerkliche Keramik nichts an Attraktivität verloren hat, sondern im Gegenteil wieder viel stärkere Beachtung findet, auch beim jungen Publikum. Die Renaissance der Häuslichkeit habe dazu beigetragen. Auch deshalb werde der Töpfermarkt mit Sehnsucht erwartet.

Signal für europäisches Miteinander

Für das Jahr 2022 wurden die Werkstätten eingeladen, die bereits für den Markt im Jahr 2021 angenommen worden waren. „Den Veranstaltern ist es wichtig, den Markt international zu organisieren, um auch auf diesem Gebiet ein gemeinsames kulturelles, europäisches Miteinander zu signalisieren. Der Töpfermarkt ist auch ein Zeichen der Völkerverständigung“, betont Lösche. Ein Akzent des diesjährigen Marktes seien daher neue Aussteller wie zum Beispiel die internationale Keramikklasse der Kunsthochschule Halle an der Saale, die erstmals in Dießen vertreten ist.

Das Ausstellungszelt mit Keramikunikaten, das Informationszelt des Kalkspatzes mit Keramikliteraturbörse, der Barbos-Stiftung und dem Verlag Neue Keramik ergänzen den Markt ebenso wie die Keramikklasse der renommierten Muthesius Kunstschule Kiel mit der Präsentation der Studierenden sowie die Keramikschulen aus Landshut und Höhr-Grenzhausen, die über die Ausbildungsmöglichkeiten in der Keramik berichten. Die lebende Werkstatt des kretischen Töpfers Georgos Tziligkakis zeigt die Herstellung großer Vorratsgefäße.

Jubiläumsausstellung im Blauen Haus

Dem Thema „Jubiläumsbecher“ ist der zentrale Ausstellungspavillon inmitten des Marktes gewidmet. Ein weiterer Akzent ist zum Jubiläum die von der Brennofen-Firma Rohde unterstützte Sonderausstellung „20 Jahre Diessener Keramikpreis“ im Kulturforum Blaues Haus mit Arbeiten aller bisherigen Preisträger. Zudem werden dort die Bilder der Teilnehmer des ersten Fotowettbewerbs „Dießener Töpfermarkt“ zu sehen sein.

Die Verleihung des hoch geschätzten Keramikpreises mit Ausstellung im historischen Traidtcasten neben dem Dießener Kirchenzentrum mit dem berühmten Marienmünster steht wieder auf dem Programm. Die mit 4.000 Euro dotierte Auszeichnung hat in diesem Jahr „Gefäß-Objekt-Gefäß“ zum Thema. „Nach langer Pause freuen wir uns alle auf ein kreatives Ereignis, das unsere Sinne mit neuer Kraft und Inspiration erfüllt“, betont Benjamin Rohde, Geschäftsführer der Helmut Rohde GmbH.

Dießener Keramikweg

Der traditionelle Keramikweg führt zu den Sonderausstellungen des Töpfermarktes sowie zu den Töpfer-Werkstätten, die in der Marktgemeinde produzieren. Zu besichtigen sind unter anderem der Keramikgarten und die Werkstatt von Lösche Keramik in Dießen-St. Georgen. Hier wird der klassische Schwarzbrand demonstriert. Außerdem sind Bodenfunde des 17. Jahrhunderts zu besichtigen. Weitere Stationen am Keramikweg: Der Pavillon der Arbeitsgemeinschaft Dießener Kunst sowie Galerien und Ateliers der heimischen Kunstschaffenden. Im Dießener Taubenturm veranstaltet der Heimatverein die Ausstellung „Zeichnung und Keramik“ von Georg Kleber und Jochen Rüth. Nochmals geöffnet wird Ausstellung in der traditionsreichen keramischen Werkstätte Hudler in der Maria-Hilf-Straße 6 in Dießen.

Jedes Jahr lockt das Keramikfestival zwischen 50.000 und 60.000 Besucher an den Ammersee. Die Keramikfans kommen nicht nur aus der Region, sondern auch aus Italien, Österreich und der Schweiz. Besondere Bedeutung hat der Töpfermarkt Dießen deswegen, weil auch Vertreter von bedeutenden Keramik-Galerien und Museen extra an den Ammersee reisen. So ist hier die „Die Neue Sammlung – The Design Museum“ aus München präsent.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Der Dießener Töpfermarkt ist auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen, so mit dem Ammersee-Dampfer oder mit der Bahn. Für die Autofahrer sind an den Auffangparkplätzen an den Ortseingängen der Marktgemeinde Bustransfers organisiert. Vom Marktgeschehen in den Seeanlagen profitiert der lokale Einzelhandel. Für die Dießener Geschäfte gelten an Christi Himmelfahrt (Donnerstag) und Sonntag Sonderöffnungszeiten von 12 bis 17 Uhr.