Dießens »soziale Feuerwehr«

Von: Dieter Roettig

„Drei Engel für Dießen“ in der Einsatzzentrale der Nachbarschaftshilfe: Vize-Vorsitzende Antoinette Bagusat, Vorsitzende Sabine Krämer und Schatzmeister Andreas Lotter (von links). © Roettig

Dießen – Während der Weihnachtszeit fühlen sich betagte Alleinstehende besonders einsam. Denn nicht jeder hat das Glück, im Kreise von Angehörigen oder Freunden die Feiertage zu verbringen. Da tut es oft schon gut, wenn man wenigstens jemanden zum Reden hat. So wie bei der Nachbarschaftshilfe Dießen, die schon lange eine „Hotline gegen Einsamkeit“ unterhält. Unter der Rufnummer 0152/59896061 ist eine freundliche Stimme da und hört zu – bei Ernstem wie bei Small­talk.

Das ist aber nur ein Baustein des gemeinnützigen Vereins, der im kommenden Herbst sein zehnjähriges Bestehen feiert. 69 Mitglieder und zahlreiche Förderer sorgen mit ihren Spenden dafür, dass die „soziale Feuerwehr jederzeit ausrücken kann.“ Die Motivation der unermüdlichen Vorsitzenden Sabine Krämer und ihrer ehrenamtlichen Mitstreiter: schnelle, unbürokratische und unentgeltliche Hilfe in vorübergehenden Notsituationen. Man baut dort Brücken, wo traditionelle Unterstützung aus dem Umfeld von Familie, Nachbarn oder Freunden fehlt.



Dazu gehören Fahr- und Begleitdienste zu Ärzten, Behörden oder zum Einkaufen. Selbst für handwerkliche Gefälligkeiten gibt es Helfer, die Glühbirnen auswechseln, eine Vorhangstange aufhängen oder den Sperrmüll vor die Haustüre räumen. Hausbesuche ohne besonderen Anlass oder gemeinsame Spaziergänge gehören ebenfalls zum Programm. Diese Stunden betrachten die Betreuten dankbar als „kostbares Geschenk“, wie die Vize-Vorsitzende Antoinette Bagusat immer wieder von den Helfern hört.



Besonders gefragt ist laut Krämer Hilfe im Umgang mit Behörden. Wenn der Amtsschimmel mit komplizierten Formularen die Seniorinnen und Senioren überfordert, ist man beim Ausfüllen behilflich und stellt Kontakte zu den richtigen Ansprechpartnern her. In diesem Jahr gab es als stolze Bilanz bereits 241 Fahr- und Begleitdienste, 320 Besuche und zudem noch 135 kurzfristige Hilfen auf verschiedenen Gebieten.



Wie in Schondorf der Verein „GemEINSAM“ von Peter Raithel und die neue Initiative „Gemeinsam füreinander da“ oder Hans Starkes Verein „Füreinander“ in Utting möchte auch die Nachbarschaftshilfe Dießen, dass die älteren Mitbürger möglichst lange in ihrer gewohnten Umgebung leben können. Darum kümmert man sich mit anderen gemeinnützigen Vereinen und öffentlichen Institutionen um Pflegedienste, Haushaltshilfen oder Essen auf Rädern. Das wird oft einsam verspeist. Darum heißt es nach dem Umbau des „Unterbräu“ bald wieder regelmäßig „Gemeinsam zu Tisch“, denn die beste Zutat zu einem Essen sei gute Gesellschaft. Wirt Michael Brink serviert hier ein komplettes Menü zu einem günstigen Preis. Senioren, die nicht mehr gut zu Fuß sind, werden sogar abgeholt und wieder heim gebracht. Selbst bei plötzlichen finanziellen Notlagen weiß die Nachbarschaftshilfe Rat und vermittelt an Peter Raithels „GemEINSAM“, der am ganzen Ammersee-Westufer aktiv ist und unbürokratisch aus dem Dilemma hilft.



Einen Herzenswunsch hat Krämer: Der Verein sucht dringend ehrenamtliche Helfer für verschiedene Aufgabengebiete. Eine Entlohnung gibt es nicht, dafür aber Dank und das gute Gefühl, geholfen zu haben. Wer Interesse hat, kann über die E-Mail info@nachbarschaftshilfe-diessen.de Kontakt aufnehmen.